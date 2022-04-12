Son Dakika: Zekeriya Beyaz Hayatını Kaybetti! Zekeriya Beyaz'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu - Son Dakika

Din sosyolojisi profesörü ve yazar Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti.

İŞTE ZEKERİYA BEYAZ'IN ÖLÜM NEDENİ

Zekeriya Beyaz, Esenler'deki Özel Güney Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alındı. Alzheimer hastası da olan Beyaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

5 çocuk babası olan Zekeriya Beyaz'ın cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

1977 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevinden istifa eden Beyaz, uzun yıllar serbest yazarlık ve köşe yazarlığı yaptı.

ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR?

Zekeriya Beyaz, 1 Mart 1938 tarihinde Gaziantep'te doğmuştur. İlkokulu Gaziantep'de okudu. Ortaokulu ve liseyi Kahramanmaraş İmam–Hatip lisesinde eğitimini sürdürdü. 1 Mart 1963 tarihinde Nizip Ulu Camii'nde imam olarak göreve başladı. Daha sonra 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirerek mezun oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak 14 yıl İmam hatiplik, vaizlik ve müftülük görevlerinde bulundu. 3 Mart 1977 tarihinde bu görevlerinden istifa ederek ayrıldı.

Uzun bir süre serbest yazarlık ve gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Bu sırada Yüksek Lisans için İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde eğitimine devam etti ve 1985 yılında "İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna göre Evlenme" konulu teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden Yüksek Lisans mezunu oldu.

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden "İslam Hukukuna ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı" konulu teziyle doktora diploması aldı.

20 Mart 1987 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde okutman olarak devlet memurluğu görevine yeniden başladı. 23 Nisan 1991 tarihinde sosyoloji doçenti oldu.

14 Ocak 1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi profesörlüğü kadrosuna atandı. 1 Aralık 2000 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevine atandı ve 1 Aralık 2003 tarihine kadar bu görevi yürüttü. Ardından İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki görevine geldi. Zekeriya Beyaz, 1 Mart 2005 tarihinde yaş haddinden emekli oldu. Zekeriya Beyaz, evlidir. 5 çocuğu vardır.

ZEKERİYA BEYAZ KİTAPLARI:

İslam'a Göre Milliyetçilik

Türklük Kanımız, İslam Canımız

İslam ve Siyasi Düzen

İslam Müjdesi

İslam Kolay Din

İslam Mutlu Kılmak

İslam ve Giyim Kuşam

Batıl İnançlar ve Hurafeler

Alevi Dosyası

Kendi Belgeleriyle Said Nursi ve Nurculuk

Türkiye'de Örtülü Savaş (Dar-ı Harp)

Allah'ın Varlığına Belgeler

Türkiye'yi Satıyorlar

Hikmetli Çağdaş Müslümanlık

İslam, Şeriat ve Milli Laiklik