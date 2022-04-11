Songül Öden'den yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı - Son Dakika

Dijital bir platformda yayınlanan Uysallar dizisinde Nil karakteriyle gündemde olan ünlü oyuncu Songül Öden, 2005-2007 yılları arasında ekrana gelen Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşmıştı.
İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Öden, yıllar sonra Gümüş dizisindeki partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bir itirafta bulundu .
Oyuncu Songül Öden, "O dönem Kıvanç Tatlıtuğ ile oynuyordum. Dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum tabii. 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı o zaman üzülüyordum. Yeni mezun olmuştum, küçüğüm haliyle. İnsanlar da çok acımasız" itirafından bulundu.
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