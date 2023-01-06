Sosyal medya fenomeni poz verirken annesi iç çamaşırlı kadraja girdi! Herkes anneye övgü yağdırdı - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni poz verirken annesi iç çamaşırlı kadraja girdi! Herkes anneye övgü yağdırdı

06.01.2023 09:32
Sosyal medya fenomeni poz verirken annesi iç çamaşırlı kadraja girdi! Herkes anneye övgü yağdırdı

Sosyal medya fenomeni model Geabriella Ellis, iç çamaşırı ve ceketle kombinlediği kıyafeti giyip poz vermeye çalıştı. O sırada annesi iç çamaşırı ile arkadan geçince model ve annesi dalga konusu oldu. Çoğu kişi modelden çok anneye övgü yağdırdı.

Evinini oturma odasında poz verdiğ sırada annesinin de sürekli iç çamaşırı ile gidip geldiğini görünce annesini uyardı.

ANNESİNİ ELEŞTİRMEK İSTEDİ

Model daha sonra "Annem fotoğraf çekimimi berbat etti" başlığı ile o anları TikTok hesabından paylaştı. Takipçileri ise model yerine annesine övgüler yağdırdı. Bazı kullanıcılar "Senin yerine annen model olmalıydı, annen çok güzel" gibi yorumlarda bulundu.

Sosyal medya fenomeni poz verirken annesi iç çamaşırlı kadraja girdi! Herkes anneye övgü yağdırdı
Sosyal medya fenomeni poz verirken annesi iç çamaşırlı kadraja girdi! Herkes anneye övgü yağdırdı
Sosyal medya fenomeni poz verirken annesi iç çamaşırlı kadraja girdi! Herkes anneye övgü yağdırdı
Sosyal medya fenomeni poz verirken annesi iç çamaşırlı kadraja girdi! Herkes anneye övgü yağdırdı
Sosyal medya fenomeni poz verirken annesi iç çamaşırlı kadraja girdi! Herkes anneye övgü yağdırdı
Sosyal medya fenomeni poz verirken annesi iç çamaşırlı kadraja girdi! Herkes anneye övgü yağdırdı
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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyal medya fenomeni poz verirken annesi iç çamaşırlı kadraja girdi! Herkes anneye övgü yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni poz verirken annesi iç çamaşırlı kadraja girdi! Herkes anneye övgü yağdırdı - Son Dakika
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