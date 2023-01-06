Sosyal medya fenomeni poz verirken annesi iç çamaşırlı kadraja girdi! Herkes anneye övgü yağdırdı

Evinini oturma odasında poz verdiğ sırada annesinin de sürekli iç çamaşırı ile gidip geldiğini görünce annesini uyardı.

ANNESİNİ ELEŞTİRMEK İSTEDİ

Model daha sonra "Annem fotoğraf çekimimi berbat etti" başlığı ile o anları TikTok hesabından paylaştı. Takipçileri ise model yerine annesine övgüler yağdırdı. Bazı kullanıcılar "Senin yerine annen model olmalıydı, annen çok güzel" gibi yorumlarda bulundu.