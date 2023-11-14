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Bahar ve Nihal Candan, kara para suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Bahar ve Nihal Candan, kara para suçlamasıyla gözaltına alındı

14.11.2023 13:08  - Güncelleme: 13:53

Katıldığı moda yarışmalarıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Bahar ile Nihal Candan, suç gelirlerini aklama suçlamasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Yıllar önce katıldıkları moda yarışmalarıyla ünlenen ve sonrasında paylaşımlarıyla fenomen olan Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, suç gelirlerinin aklanması kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Candan kardeşlere yapılan operasyonda Hacı İsrafil S. isimli bir kişi de gözaltına alındı.

13 MAĞDURDAN 10 MİLYON LİRA TOPLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç sattıklarını beyan eden şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi.

NİHAL VE BAHAR CANDAN'IN ÇETENİN PARALARINI AKLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Teknik ve fiziki takip sonucunda 6 şüpheli, 3 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden çete lideri eski polis memuru Onur Apaydın'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla isimlerini geniş kitlelere duyuran Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin, söz konusu çetenin paralarını akladıkları tespit edildi.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine ekipler bu sabah, ismini değiştirerek Gülnihal Çiçek yapan Nihal Candan, Aleysa Bahar Candan ve Hacı İsrafil Sağlam'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Candan kardeşler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan, suç gelirlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alındı
Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan, suç gelirlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alındı

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Magazin Bahar ve Nihal Candan, kara para suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahar ve Nihal Candan, kara para suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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