Son zamanlarda sosyal medyada çektiği birbirinden renkli içeriklerle adından söz ettiren Sosyal medyada renkli kişiliği ve içerikleriyle tanınan Av. Erkan Yalçın Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu.
Yaşantısı ve mesleği hakkında konuşan Yalçın Türk toplumuna aykırı olduğunu vurgulayıp, "Bu güne kadar hiç bu noktada şikayetçi olmadım kimsenden ama bu olmayacağım anlamına gelmez. Türk toplumuna aykırısın. Seni keserim. Bu tür mesajlar bütün ünlülere geldiği gibi bana da geliyor. Profiline girip baktım beni takip ediyor" dedi.
Ölüm tehditlerini neden alıyorsunuz? sorusunu yanıtlayan Yalçın, "Renkli kişilikte olmak, farklı olmak...Bizim insanlarımız genellikle sert olduğu için bi avukatın biraz daha sevecen biraz daha sıcakkanlı olmasını farklı anladılar" şeklinde yanıt verdi.
Son Dakika › Magazin › Sosyal medyada renkli kişilik Av. Erkan Yalçın ölüm tehditleri alıyor - Son Dakika
Gizemli bir hastalıkla mücadele eden İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, siyah pijama ve beyaz tavşan çoraplarıyla hastane yatağında Paskalya kutlaması yaptı. Beckinsale'in hastanede neden olduğu hakkında detaylı bilgi verilmezken, hayranları ve ünlüler durumunu kontrol etti. Kate Beckinsale, Instagram'da paylaştığı fotoğrafa 'Mutlu Paskalyalar' notunu düştü.
Ünlü türkücü Hilal Özdemir, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildiğini duyurdu. Özdemir, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sevenleriyle paylaştığı mesajında, desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci'nin adı bir süredir radyo programcısı Güçlü Mete ile anılıyordu. Özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Düvenci, dün akşam seçimi Mete ile izleyerek ilişkisini ilan etti.
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Tuncer, babasıyla bir projede yer alıp almayacağı sorusuna cevap vererek, birlikte bir şeyler yapmak istediğini söyledi.
Elif seneler sonra kavuştuğu Yaman'a ve onun yakın çevresine polislik refleksiyle yaklaşır, en başta da Rüya'ya güveni yoktur. Edinilen yeni bilgiler, Elif'in haklı mı yoksa haksız mı olduğunu gösterecektir. Elif polis kimliği ile girdiği dünyada elinde öyle bir anahtar tutuyordur ki, kiminin kurtuluşu kiminin de kabusu olacaktır. Özge tarafından Güven'den tamamen kopması için tehdit edilen Neslihan, denize düşerken Serhan'a sarılmak zorunda kalır. Düğüm kimsenin hesaba katmadığı biri sayesinde çözülür ama Serhan kendisini yeniden olayların merkezine koyacak bir oyun alanı bulmuştur bile. Babası Zafer'in karanlık mirasından kendini sıyırmak zorunda olan Tolga'ya Yaman el verir. Mekanda bütün gençler el birliği ile çocuklar için bir eğlence düzenler. Asi ve Alaz, ölümle burun burunayken birbirlerine ilan-ı aşk ettikten sonra, ilişkilerinde atladıkları boyutun farkındadırlar. Fakat etkinlik sırasında Rüya bütün dünyasını alt üst eden bir bilgi edinir. Şimdi bir karar vermek zorundadır. Sonraki adımları ile Elif'i haklı mı çıkaracak, yoksa Yaman'a duyduğu büyük aşka sadık mı kalacaktır?
Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi gören oyuncu Kadir İnanır, durumunun iyiye gitmesiyle yoğun bakımdan çıkarıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın tedavisinin serviste devam edeceğini ve rehabilitasyon sürecinin uzun olabileceğini belirtti. Sağlam ayrıca, İnanır'ın genel durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ve ek hastalıklarının tedavisinin de sona yaklaştığını söyledi.
Ünlü oyuncu Leyla Bilginel, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'da yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Bilginel, cinsel tercihiyle ilgili merak edilen soruya samimi bir cevap verdi ve erkeklerden hoşlandığını belirtti.
Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi gören oyuncu Kadir İnanır, durumunun iyiye gitmesi sonrası yoğun bakımdan çıkarıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili yapılan açıklamada, tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini ve rehabilitasyon sürecinin uzun bir süreç olduğunu belirtti.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakım sürecinin tamamlandığını ve servise çıkarıldığını açıkladı. İnanır'ın tedavisi nöroloji servisinde devam edecek ve rehabilitasyon süreci uzun bir süreç olacak. Şu ana kadar tedavisi olumlu ilerleyen İnanır'ın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir.
Şarkıcı Alişan, çocukları ve yeğeniyle birlikte Bebek Parkı'nda piknik yaparken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alişan, bayramı ailesiyle geçireceğini ve sahne almayacağını açıkladı. Ayrıca, Galatasaraylı ünlü isim Şahan Gökbakar ile aralarında geçen sosyal medya atışmasını da dile getirdi. Fenerbahçe'nin ligden çekilebileceği açıklamasına da değinen Alişan, bunun bir gözdağı olduğunu ve iyi bir şey olduğunu ifade etti.
Ünlü isimler, seçim sonuçları açıklandıktan sonra sosyal medya hesaplarından farklı tepkilerini paylaştılar. Cem Yılmaz, Mustafa Sandal, Nazan Öncel, Berna Laçin, Şevval Sam, Cem Davran, Pınar Altuğ Atacan, Hayko Cepkin, Ahmet Ümit, Demet Sağıroğlu, Nilgün Belgün ve Fazıl Say, seçim sonuçları hakkında görüşlerini dile getirdiler.
Sizin düşünceleriniz neler ?