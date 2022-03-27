Sosyete Dila Tarkan'ın Düğününde Şıklık Yarışına Girdi! - Son Dakika
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Sosyete Dila Tarkan'ın Düğününde Şıklık Yarışına Girdi!

27.03.2022 11:04
Sosyete Dila Tarkan'ın Düğününde Şıklık Yarışına Girdi!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da nikah masasına oturan Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in düğün töreni şıklık yarışına sahne oldu. Nazlı Kayı Sabancı, Şeyma Subaşı, Sibil Çetinkaya, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Oflaz gibi isimler adeta güzellik yarışına girdi.

Sosyetik güzel Dila Tarkan, Sevgililer Günü'nde Miami'de evlilik teklifi almıştı. Sevgilisinin teklifine 'evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Hamile olduğu iddia edilen Dila Tarkan Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlendi.

Nikahta beyaz bir takım giyen Dila Tarkan düğünde ise sade bir gelinlik tercih etti. Düğüne ünlü fenomenler akın etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da nikah masasına oturan ünlü çiftin düğününde, Yağmur Tanrısevsin, Merve Oflaz, Nazlı Kayı Sabancı, Şeyma Subaşı ve Sibil Çetinkaya gibi isimler adeta güzellik yarışına girdi.

Şeyma Subaşı yakın arkadaşının düğünü için iddialı bir seçim yaptı. Bu iddialı elbise de gelinliği de yapan Züleyha Kuru'nun imzası vardı.

Sosyete Dila Tarkan'ın Düğününde Şıklık Yarışına Girdi!
Sosyete Dila Tarkan'ın Düğününde Şıklık Yarışına Girdi!
Sosyete Dila Tarkan'ın Düğününde Şıklık Yarışına Girdi!

YORUMLAR
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Hamile olan sosyetik güzel Dila Tarkan'ın gelinliğine yorum üstüne yorum yağdı! Hamile olan sosyetik güzel Dila Tarkan'ın gelinliğine yorum üstüne yorum yağdı! Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in Nikahını Hangi Ünlü İsim Kıydı? Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in Nikahını Hangi Ünlü İsim Kıydı?

Dila Tarkan, Yunanistan, Evlilik, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sosyete Dila Tarkan'ın Düğününde Şıklık Yarışına Girdi! - Son Dakika


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