Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu

Beykoz Aile Mahkemesi'ne yansıyan boşanma davası, iş dünyası ve spor camiasını ilgilendiren çarpıcı bir aldatma iddiasını gündeme taşıdı.

Kimya sektörü ve tutkal piyasasında tanınan iş insanı Burak Özberk ile Burçak Özberk, 2012 yılında evlendi ve çiftin şu anda 12 yaşında olan bir oğlu oldu. İddiaya göre, evliliğin ilk yıllarında mutlu olan çiftin ilişkisi, Burçak Özberk'in son dönemde eşinden uzaklaşmasıyla bozulmaya başladı. İddiaya göre, Burak Özberk, sürekli yurt dışı seyahatlerine giden ve alkol tüketimini arttıran eşi Burçak Özberk'in günlüğünü okudu.

İKİ BASKETBOLCUNUN İSMİ GEÇTİ

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Özberk'in 18 Mart'ta bulup okuduğu günlükte eşinin kendisini bazı isimlerle aldattığını yazdığı öne sürüldü. İddiaya göre, Burçak Özberk, günlüğüne eşini oyuncu Müge Boz'un eşi basketbolcu Caner Erdeniz ve basketbolcu Gökhan Şirin'le aldattığını, iki basketbolcuyla da ayrı ayrı ilişki yaşadığını, Erdeniz ve Şirin ile duygusal ve fiziksel yakınlaşmalar yaşadığını yazdı.

Caner Erdeniz

GÜNLÜKTEN ÇIKAN 100 MİLYONLUK İHANET

Dilekçede, bu notların ardından büyük bir yıkım yaşadığını ifade eden Burak Özberk, aldatıldığını öğrendiğini belirterek boşanma davası açtı. Özberk dava dilekçesinde özetle şu iddialara yer verdi:

"Aşık olduğum, yıllardır maddi ve manevi olarak her çabayı gösterip hayatımın merkezi haline getirdiğim eşimin ihanetini öğrendim. Günlükleri okuduğumda hayatım geri dönülmez bir şekilde sarsılmıştır. Günlükte görüldüğü üzere yıllardır sadakatsiz bir hayat süren eşim beni, giderlerini benim ödediğim tatillerde ve evde aldattığını, zina yaptığını açıkça ifade etmiştir. Eşim beni sponsor olarak kullanmıştır.

Gökhan Şirin

MANİFESTO SAVUNMASI

Eşime ihaneti sorduğumda bana, ‘Bu yazdıkların çok üzücü, ikisinin de eli elime değmedi. O günlük benim manifesto günlüğüm. Bir gün hayatımda tekrar yaşamak istediğim duygularımı, mutluluklarımı yazdığım hayali yazılar, gerçekliği yok...’ şeklinde cevap vermiştir. Günlükte de yazıldığı üzere eşim zina eylemini gerçekleştirmiştir. Bunu kendi el yazısıyla açıklamış ve tekrar etmiştir. Sadakat yükümlülüğünü ihlal eden eşimin kusurları nedeniyle boşanmamıza karar verilmesini talep ediyorum. Çocuğumuzun velayetinin bana verilmesini ve Burçak Özberk’in 50 milyon lira maddi, 50 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 100 milyon lira tazminata hükmedilmesini istiyorum"