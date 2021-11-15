Bircan Bali ve Seren Serengil'in yorumculuk yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programına Arto Dalga'nın vedasından sonra; yeni sezonda Deniz Akkaya dahil olmuştu. Ancak ekran macerası kısa süren Akkaya, programdan ayrıldı.

BİRCAN BALİ AÇIKLADI

Canlı yayındaki dobra açıklamalarıyla programa damga vuran Akkaya, bugünkü yayına çıkmadı. Programın sonunda Serengil ve Bali, Akkaya'nın ayrılık kararıyla ilgili konuştu.

Ünlü isimler, konuyla ilgili; "Maalesef, Deniz Akkaya, 'Söylemezsem Olmaz' programında artık yer almayacak. Programın sonunda bunu da izleyicilerimize belirtmek istedik. Kendisine teşekkür ederiz" şeklinde bir açıklama yaptı.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Programdan ani bir şekilde ayrılmasıyla dikkatleri üzerine çeken Deniz Akkaya'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

KANAL YÖNETİMİ UYARMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Deniz Akkaya'nın mahkemelik olduğu sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında söylediklerinden dolayı eylül ayında kanal yönetimi tarafından uyarıldığı ileri sürülmüştü.

Hatta Akkaya'nın kanalda ortalığı birbirine katarak camı çerçeveyi kırdığı iddia edilmişti. Ünlü manken de hakkında iddiaları canlı yayına elinde çekiçle çıkarak yalanlamıştı.