Spiker Elif Gökalp ile aşk yaşadığı söylenen Kerem Bürsin cephesinden yalanlama geldi - Son Dakika

Sen Çal Kapımı dizisinde partner olan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler tatilinde ortaya çıkan kareleri ilişkilerini belgelemişti. Magazin basınının en gözde çiftlerinden olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, kısa bir süre önce ayrılık kararı almıştı. Bursin'in adı şimdilerde ise adı spor spikeri Elif Gökalp ile anılıyor.

"KEREM'İN HAYATINDA KİMSE YOK"

İddialar üzerine ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in bağlı olduğu menajerlik şirketi konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, "Son zamanlarda basında yer alan haberler için maalesef böyle bir dönemde bir açıklama yapma gereği duymaktayız. Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu sancılı ve hoş olmayan süreçte gündemin bu şekilde meşgul edilmemesini isteriz. Kerem Bürsin adının geçtiği haberler hiçbir şekilde doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin hiçbir doğruluk payı yoktur. Oyuncumuz Kerem'in hayatında kimse olmamakla birlikte işlerimize her zaman ki yoğun tempo ile devam etmekteyiz. Değerli magazin mensuplarının da bu süreç içerisinde sadece oyuncumuza değil ama herkese böyle hassas bir dönemde saygı duyulmasını rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Elif Gökalp