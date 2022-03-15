Spiker Elif Gökalp ile aşk yaşadığı söylenen Kerem Bürsin cephesinden yalanlama geldi - Son Dakika
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Spiker Elif Gökalp ile aşk yaşadığı söylenen Kerem Bürsin cephesinden yalanlama geldi

15.03.2022 14:03
Spiker Elif Gökalp ile aşk yaşadığı söylenen Kerem Bürsin cephesinden yalanlama geldi

Kendisi gibi oyuncu olan Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bursin'in adı spor spikeri Elif Gökalp ile anılıyor. Gündemi meşgul eden aşk iddialarıyla ilgili açıklama yapan Bursin'in menajerlik şirketi, "Kerem'in hayatında kimse yok, yoğun tempoda çalışıyor" dedi.

Sen Çal Kapımı dizisinde partner olan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler tatilinde ortaya çıkan kareleri ilişkilerini belgelemişti. Magazin basınının en gözde çiftlerinden olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, kısa bir süre önce ayrılık kararı almıştı. Bursin'in adı şimdilerde ise adı spor spikeri Elif Gökalp ile anılıyor.

"KEREM'İN HAYATINDA KİMSE YOK"

İddialar üzerine ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in bağlı olduğu menajerlik şirketi konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, "Son zamanlarda basında yer alan haberler için maalesef böyle bir dönemde bir açıklama yapma gereği duymaktayız. Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu sancılı ve hoş olmayan süreçte gündemin bu şekilde meşgul edilmemesini isteriz. Kerem Bürsin adının geçtiği haberler hiçbir şekilde doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin hiçbir doğruluk payı yoktur. Oyuncumuz Kerem'in hayatında kimse olmamakla birlikte işlerimize her zaman ki yoğun tempo ile devam etmekteyiz. Değerli magazin mensuplarının da bu süreç içerisinde sadece oyuncumuza değil ama herkese böyle hassas bir dönemde saygı duyulmasını rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Spiker Elif Gökalp ile aşk yaşadığı söylenen Kerem Bürsin cephesinden yalanlama geldi
Elif Gökalp
Spiker Elif Gökalp ile aşk yaşadığı söylenen Kerem Bürsin cephesinden yalanlama geldi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel
Spiker Elif Gökalp ile aşk yaşadığı söylenen Kerem Bürsin cephesinden yalanlama geldi
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Kerem Bürsin, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Spiker Elif Gökalp ile aşk yaşadığı söylenen Kerem Bürsin cephesinden yalanlama geldi - Son Dakika


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