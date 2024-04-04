Stüdyonun buz kestiği anlar! Dadı Meryem\'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı

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ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen gündüz kuşağı programında dadı Meryem'le ilgili gerçek hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

EŞİYLE BARIŞMAK İÇİN YARDIM İSTEMİŞTİ

Bu hafta programa katılan Mehmet Altun, bir süredir ayrı olduğu 6 yıllık eşiyle barışmak istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Karısını 15 kez aldatan Mehmet Altun, evliliğin bitme noktasına gelmesinin sorumlusu olarak da kayınpederini gösterdi. Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun ise eşinin son olarak onu çocuklarının bakıcısı ile aldattığını mesajlarını yakaladığını söyledi. Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan bir gerçek ise herkesi şoke etti.

"CİNAYET SUÇUNDAN 9 YIL YATTIM"

Esra Erol canlı yayında "Dün gece ihbar hattına bir mesaj geldi. Sen bir konuyla ilgili cezaevine girip çıkmışsın" diyerek dadı Meryem'e işlediği suçu sordu. Cezaevine girdiğini kabul eden Meryem "Cinayet suçundan 9 yıl yattım" dedi.

"SEN BU OLAYDAN SONRA ÇOCUKLARA YAKLAŞMAMALISIN"

Açıklamalarına devam eden Esra Erol "Geçmişte işlemiş olduğun cinayette mağdur olan kim? 8 yaşında bir kız çocuğu. Sen bu olaydan sonra çocuklara yaklaşmamalısın" deyince stüdyo buz kesti. Dadı Meryem ise "O olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kazayla ilgili olan bir durum" diyerek kendini savundu.

"GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU"

Esra Erol olayın detaylarını da anlattı. Erol, "8 yaşındaki Hasret, gömülü halde bulundu. Jandarma kendi aramalarında ıslak zeminde köpeklerle araştırma yapıyorlar. Kullanılmayan bir binada gömülü halde bulunuyor" ifadelerini kullandı.