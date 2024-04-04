Stüdyonun buz kestiği anlar! Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Stüdyonun buz kestiği anlar! Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı

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Sıradan bir aldatma hikayesinin işlendiği Esra Erol'un programında olayın kahramanlarından dadı Meryem'in 8 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğünün ve bu sebeple 9 yıl hapis yattığının ortaya çıkması büyük şaşkınlık yarattı.

04.04.2024 12:44  Güncelleme: 12:50
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ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen gündüz kuşağı programında dadı Meryem'le ilgili gerçek hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

EŞİYLE BARIŞMAK İÇİN YARDIM İSTEMİŞTİ

Bu hafta programa katılan Mehmet Altun, bir süredir ayrı olduğu 6 yıllık eşiyle barışmak istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Karısını 15 kez aldatan Mehmet Altun, evliliğin bitme noktasına gelmesinin sorumlusu olarak da kayınpederini gösterdi. Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun ise eşinin son olarak onu çocuklarının bakıcısı ile aldattığını mesajlarını yakaladığını söyledi. Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan bir gerçek ise herkesi şoke etti.

"CİNAYET SUÇUNDAN 9 YIL YATTIM"

Esra Erol canlı yayında "Dün gece ihbar hattına bir mesaj geldi. Sen bir konuyla ilgili cezaevine girip çıkmışsın" diyerek dadı Meryem'e işlediği suçu sordu. Cezaevine girdiğini kabul eden Meryem "Cinayet suçundan 9 yıl yattım" dedi.

"SEN BU OLAYDAN SONRA ÇOCUKLARA YAKLAŞMAMALISIN"

Açıklamalarına devam eden Esra Erol "Geçmişte işlemiş olduğun cinayette mağdur olan kim? 8 yaşında bir kız çocuğu. Sen bu olaydan sonra çocuklara yaklaşmamalısın" deyince stüdyo buz kesti. Dadı Meryem ise "O olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kazayla ilgili olan bir durum" diyerek kendini savundu.

"GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU"

Esra Erol olayın detaylarını da anlattı. Erol, "8 yaşındaki Hasret, gömülü halde bulundu. Jandarma kendi aramalarında ıslak zeminde köpeklerle araştırma yapıyorlar. Kullanılmayan bir binada gömülü halde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Stüdyonun buz kestiği anlar! Dadı Meryem\'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı

Esra Erol, Televizyon, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Stüdyonun buz kestiği anlar! Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • LEYLAli YILANCI: Esram benim çok seviyorum onu. Meryem dadının öz güven patlaması yaşamış duruşunu yerin dibine soktu. hala pişkin kadın utanmıyor, sıkılmıyor yüzü kızarmıyor çok rahat. Rabbim bu kadından herkesi korusun. Katil . Cani .. Rabbim ıslah etsin. 25 13 Yanıtla
  • CHİCHARİTO: Bu kadını çocuklara kesinlikle yaklaştırmamak gerekiyor, 29 4 Yanıtla
  • ferhat eser: Eve akrabamı almıyorum kaldiki dadı alıp çocuğumuzu emanet edicez 25 2 Yanıtla
  • Mustafa: Bu nasil bir maglukat? Bir insanin cani bukar mi ucuz?. Ya bir cocuk daha hayatin ne bilmiyor. Beddua edecegim ama, Allaha havala ediyorum. Yazik günah ya. Bunlari ve gibi Mahlukatlarin yasamaya hakki yok. Bir Hayvan bile kendi yavrusu. hertürlü tehlikelere karsi canini veriyor, ama bu Insalar neyse kusura bakmayin sinir verici Yazik günay. 11 0 Yanıtla
  • Ali Haspolat: can alıp hapis yatıp cezamı çektim demek ne kadar kolay. sen cezanı çektin peki ya katlettigin çocuğun ailesinin yanan yürekleri nasıl olacak. ettiğini bul 9 0 Yanıtla
  • Baran Köprü: Meseleyi nerden tutarsan tut elinde kalir herseyi ile rezalet . 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Stüdyonun buz kestiği anlar! Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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