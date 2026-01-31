Süleyman Orakçıoğlu\'nun boşanma kararının perde arkasında aldatma iddiası mı var?

Magazin Bahane programında, sunucular Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, iş dünyasının tanınan isimlerinden Süleyman Orakçıoğlu'nun, Ahu Orakçıoğlu ile yaklaşık iki ay önce gerçekleşen boşanmasını tüm yönleriyle ele aldı. Programda, boşanmanın perde arkasına dair çarpıcı iddialar ve Orakçıoğlu'nun kariyerine ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler gündeme geldi.

"GERÇEK BOŞANMA SEBEBİNİN ALTINDA ALDATMA İDDİASI VAR"

Programda yapılan değerlendirmelerde, Süleyman Orakçıoğlu'nun Ahu Orakçıoğlu ile olan evliliğinin resmi olarak sona erdiği hatırlatılırken, asıl boşanma kararının arkasında aldatma iddiası olduğu öne sürüldü. Hakan Solaker, bu sürecin kamuoyuna yansıyan kısmıyla sınırlı olmadığını belirterek, kulislerde konuşulan iddiaların evlilikteki kırılma noktasını oluşturduğunu ifade etti. Konunun hukuki boyutuna girilmezken, yaşananların magazin gündeminde uzun süre konuşulacağı vurgulandı.

"MEDYAYI BIRAKMASAYDI BUGÜN ANA HABER YÜZÜ OLABİLİRDİ"

Programın ilerleyen bölümünde ise Süleyman Orakçıoğlu'nun geçmişteki medya kariyeri masaya yatırıldı. Gökay Kalaycıoğlu, Orakçıoğlu'nun ekranlardan çekilmemesi halinde bugün çok büyük kanallardan birinin ana yüzü olabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Medyadan uzaklaşmasının kariyerinde önemli bir kırılma yarattığını belirten yorumcular, özel hayatındaki bu ayrılığın da kamuoyunda "değer miydi?" sorusunu beraberinde getirdiğini ifade etti. Programda, Ahu Orakçıoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yaşanan sürecin magazin dünyasında yeni tartışmaları tetiklediği kaydedildi.