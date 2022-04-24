Sultan Kılıçarslan, Denizlili sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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Sultan Kılıçarslan, Denizlili sanatseverlerle buluştu

24.04.2022 11:12
Sultan Kılıçarslan, Denizlili sanatseverlerle buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Anadolu'nun Türk vatanı olmasını canı pahasına savunan Sultan Kılıçarslan'ı anlatan "Kılıçarslan" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Anadolu'nun Türk vatanı olmasını canı pahasına savunan Sultan Kılıçarslan'ı anlatan "Kılıçarslan" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Denizli'de ramazan akşamlarının vazgeçilmez mekanı haline gelen Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde 22- 23 Nisan akşamı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından "Kılıçarslan" adlı oyun sahnelendi. İskender Pala'nın kaleme alıp, Aydın Sigalı'nın yönetmenliğini yaptığı oyunda Anadolu'nun Türk vatanı olmasını canı pahasına savunan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu I. Kılıçarslan'ın kahramanlıkları anlatıldı.

İki perde sahnelenen eser vatandaşlar tarafından büyük beğeni ile izlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, bugünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 102'nci kuruluş yıldönümü olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle andı. Oyunu beğeniyle izlediklerini anlatan Değirmenci, "Teknolojiyle bu kadar güzel harmanlanmış bir oyunu izledik. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Sultan Kılıçarslan, Denizlili sanatseverlerle buluştu
Sultan Kılıçarslan, Denizlili sanatseverlerle buluştu
Sultan Kılıçarslan, Denizlili sanatseverlerle buluştu
Sultan Kılıçarslan, Denizlili sanatseverlerle buluştu
Sultan Kılıçarslan, Denizlili sanatseverlerle buluştu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Sultan Kılıçarslan, Denizlili sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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