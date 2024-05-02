Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm - Son Dakika
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Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm

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Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan oyuncu Serpil Çakmaklı, aldatıldığını gözleriyle gördüğünü itiraf etti.

02.05.2024 14:58  Güncelleme: 15:14
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Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com stüdyosunda Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu oyuncu Serpil Çakmaklı oldu. Özel hayatı hakkında konuşan Çakmaklı, aldatıldığını da itiraf etti.

"ALDATILDIĞIMI GÖZLERİMLE GÖRDÜM"

Sunucunun sorularına içtenlikle yanıt veren Çakmaklı, "Aldatıldığını öğrendiğinde ne hissettin?" sorusuna, "Güçlü olduğum için bende üzüntü 1-2 gün sürer. Çok duygusalım, gördüğüm olay sindiremeyeceğim bir şeyse ne kadar sevsem de hayatımdan çıkarırım. Hayatında olmam. Gözlerimle gördüm arkadaşının evinde" yanıtını verdi.

"HAYATIN TOKADINI YEDİM"

Yaşadığı hayal kırıklığı sonrası ilişkisini bitirdiğini söyleyen Çakmaklı, "İnsanların yaşadığı olaylar çok bağlantılı. Belli bir noktaları neden alıyorsun? Neden bu kadar çok dünyanı daraltıyorsun? Neden bu kadar çok güvensizlikler oluyor? Neden hayatından bu kadar çok insan çıkarıp bi ilişki yaşayamıyorsun? Eskiden öyle değildim. Eskiden çok daha hatalar yapıyordum. Ama şimdi...Herkes her yaşadığı yıl için kendini eleştirmeyi bilmeli. Sadece insan olmaya ve güzel yaşamaya çalışıyoruz. Hayatın tokadını yedim. Bunlar beni dimdik yaptı. Kimseye minnet etmem" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu, Serpil Çakmaklı, YouTube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm - Son Dakika

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