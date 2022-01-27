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Survivor 2022'ye veda eden yarışmacı belli oldu - Son Dakika

Survivor 2022'ye veda eden yarışmacı belli oldu

27.01.2022 08:39
Survivor 2022'ye veda eden yarışmacı belli oldu

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme adayı olarak sürgün adasına gönderilen Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan için SMS oylaması yapıldı. En az oyu alan Ayşıl ise Survivor'a veda etti.

Survivor 2022 All Star'ın 26 Ocak'ta ekrana gelen son bölümünde elemeye kalan Ayşıl Özaslan, Mert Öcal, Berna Keklikler ve Sercan Yıldırım arasında eleme heyecanı yaşandı.

ELEME ADAYI OLUP SÜRGÜN ADASINA GÖNDERİLDİLER

Survivor'da ilk eleme adayı ünlüler takımından Mert oldu. Mert sürgün adasında tek başına 24 saat geçirdikten sonra ikinci eleme adayı olan gönüllüler takımından Berna Keklikler de yanına gelmişti. Sürgün adasına giden ve eleme adayı olan üçüncü yarışmacı ise Survivor'a yedeklerden dahil olan ünlüler takımı yarışmacısı Ayşıl Özaslan olmuştu. Survivor'da haftanın performans birincisi olan Nagihan Karadere ise dördüncü eleme adayı olarak Sercan Yıldırım'ı seçti. Survivor'da günlerini sürgün adasında geçiren Ayşıl, Mert, Berna ve Sercan hem oyunlardan ve arkadaşlarından uzak kaldı, hem de ödüllerden yararlanamadı.

Survivor 2022'ye veda eden yarışmacı belli oldu

AYŞIL YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Survivor'da eleme adayları Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan için SMS oylaması geçtiğimiz Salı akşamı yapıldı. Survivor'ın son bölümündeki ada konseyinde ise eleme adayları büyük bir heyecan yaşadı. Dört yarışmacı arasından en oyu alarak Survivor'dan elenen isim Ayşıl Özaslan oldu.

Survivor 2022'ye veda eden yarışmacı belli oldu

"BENİM İÇİN ERKEN BİR VEDA OLDU"

Survivor'da ünlüler takımında yarışan Ayşıl, yarışmanın 2. haftasında yedeklerden kadroya dahil olmuştu. İkinci kez katıldığı Survivor macerası kısa süren Ayşıl, "Bunca sene sonra All Star'a dahil edildiğim için gurur duyuyorum. Burada daha uzun kalıp kendimi seyircilere tanıtmayı daha iyi isterdim. Ama çok kısa sürdü. Benim için erken bir veda oldu. Yeniden Survivor ruhunu yaşamak çok keyifliydi. Bütün arkadaşlarım çok hırslı ve çok güçlü. Buradan çıktıktan sonra da takip etmeye devam edeceğim" dedi.

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Son Dakika Magazin Survivor 2022'ye veda eden yarışmacı belli oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Survivor 2022'ye veda eden yarışmacı belli oldu - Son Dakika
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