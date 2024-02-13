Survivor 2024 All Star\'da üçüncü eleme adayı belli oldu

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Survivor 2024 All Star'ın önceki bölümlerinde ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmış, Mavi takımdan ilk eleme adayı Aysu olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.

Kırmızı takımda konseyde en çok takım kaptanı olan Pınar Saka'nın ismi çıktı. Bu bölümde Özgür'ün de kendi adını yazdığını öğrenen Pınar yerle bir oldu. Nagihan ve Nefise nasıl böyle bir şey olduğuna inanamadı.

Dokunulmazlık oyununda fark geldi. Üçüncü eleme adayı belli oldu. Nefes kesen yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:

'GÖZ GÖRE GÖRE SUSTUKLARIMI KULAK DELE DELE HATIRLATACAĞIM'

Merve Aydın konseyde en fazla Pınar'ın adının çıkması hakkında değerlendirmede bulundu. Aydın şu ifadeleri kullandı:

Dünkü konseyde Pınar'ın adı çıktı. Buna çok şaşırdığımı söyleyemeyeceğim açıkçası. Son dönemde çok fazla gerilim yaşadık, çok fazla strese girdik.

Çok fazla kavga, çok fazla kaos var. Bana göre baktığımda genel olarak kaosların sebebinin başlangıçlarının nedense Pınar olduğunu düşünüyorum. Şu an gözlemdeyim.

Sadece Pınar'ı gözlemliyorum. Her yaptığı hareketi gözlemliyorum. Bu demek değildir ki konuşmayacağım. Göz göre göre sustuklarımı zamanı geldiğinde kulak dele dele hatırlatacağım.

Bunun altını çizmek istiyorum. Adının çıkmasına neden bu kadar şaşırıyor, anlamış değilim. Oyundaki dengeyi, dinamiği bozabiliyor. Bunu herkes görüyor ki yazıyor.

AĞLAYARAK İÇİNİ DÖKTÜ

Pınar Saka önceki dokunulmazlık oyunundan sonra gittikleri konseyde adının çıkmasından çok Özgür'ün onun ismini yazmasına kırıldı. Özgür takım kaptanıyken, takım arkadaşları tarafından yazıldığına Pınar ve Nagihan ona çok fazla destek olmuş, Özgür'e haksızlık yapıldığını ifade etmişlerdi.

Ondan ötürü Pınar takım kaptanı olduğu sırada Özgür'ün onu yazması çok yaraladı.

Nagihan ve Nefise böyle bir şeyin gerçekleştiğine inanamadı. Pınar Saka, "Yemin ederiyorum üzüntüden falan değil. Kırgınlıktan ağlıyorum. Hiç bu kadar sırtımdan bıçaklandığımı hatırlamıyorum' dedi.

EŞLEŞME SIRASINDA GERİLİM

Kırmızı takımda dokunulmazlık oyunu öncesinde Nagihan ile Aleyna arasında ipler gerildi. Aleyna'nın 'Kırmamız lazım' Nagihan, 'Kır o zaman' diyerek katıldı.

Aleyna Kötü bir şey mi söylemedim diye sorarak Nagihan'ın neden böyle tepki verdiğini anlayamadı. Nagihan da 'Karışma sen de, seç o zaman' cevabını verdi. İkili arasında yapıcı olamama tartışması yaşanırken takım arkadaşlarının araya girmesiyle tartışma son buldu.

YASİN SAKATLANDI

Dokunulmazlık oyununda Yasin ile Mustafa Kemal yarıştığı esnada Yasin parkurda koşarken feci şekilde yere düştü.

Takımlar arkadaşları hızlı bir şekilde yanına geldi, doktor müdahale etti. Yasin arkadaşlarının desteğiyle kenara geldi.

ATAKAN, YAMAN'A PATLADI

Dokunulmazlık oyununda sona yaklaşırken Hakan ile Yunus Emre arasında gerginlik yaşandı. İlk başta ikili yatıştırmak için olay yerine giden Atakan, Hakan'la girdiği ikili iletişim sonrası sinirlendi.

Atakan'ı sakinleştirmek için Hilmi Cem ile Yaman tutarak uzaklaştırmaya çalıştı. Avatar Atakan, Yaman'ı iterek 'Beni bırak... Bana kimse dokunmasın' dedi.

KAZANAN TAKIM

Dokunulmazlık oyununun finalinde Kırmızı takımdan Atakan ile Merve, Mavi takımdan Begüm ile Dora yarıştı. Oyunu Atakan ile Merve kazanmasıyla 12 -7'lik skorla dokunulmazlık sembolünün sahibi Kırmızı takım oldu.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI

Konseyde Mavi takımdan en çok Sahra'nın ismi çıkarak üçüncü eleme adayı o oldu.