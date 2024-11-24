Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'ın bu sezonki All- Star formatı için geri sayım süreci başladı.
Kadro için elemeler sürerken eski kadın yarışmacılardan biri olan Berna Canbeldek, 2025 All Star- Gönüllüler sezonunda da yer alacağını açıkladı. Canbeldek, haberi sosyal medya hesabından "Survivor" diye yazarak duyurdu.
Bu sezonun kadrosunda kimlerin yer alacağı henüz kesinlik kazanmamışken bazı eski yarışmacılar Survivor'a bir kez daha katılığ katılmayacaklarını açıklamıştı.
Acun Ilıcalı da henüz yarışmacılara ilişkin bir bilgi paylaşmış değil.
Son Dakika › Magazin › Survivor 2025 All Star-Gönüllüler Sezonu İçin İlk Yarışmacı Belli Oldu - Son Dakika
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