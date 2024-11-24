Survivor 2025 All Star-Gönüllüler Sezonu İçin İlk Yarışmacı Belli Oldu - Son Dakika
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Survivor 2025 All Star-Gönüllüler Sezonu İçin İlk Yarışmacı Belli Oldu

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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Kadroda kimlerin yer alacağı henüz belirsizken, eski kadın yarışmacılardan Berna Canbeldek, 2025 All Star- Gönüllüler sezonunda yer alacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

24.11.2024 18:18  Güncelleme: 19:12
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Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'ın bu sezonki All- Star formatı için geri sayım süreci başladı.

Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı belli oldu

İLK YARIŞMACI BELLİ OLDU

Kadro için elemeler sürerken eski kadın yarışmacılardan biri olan Berna Canbeldek, 2025 All Star- Gönüllüler sezonunda da yer alacağını açıkladı. Canbeldek, haberi sosyal medya hesabından "Survivor" diye yazarak duyurdu.

Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı belli oldu

KADRO BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bu sezonun kadrosunda kimlerin yer alacağı henüz kesinlik kazanmamışken bazı eski yarışmacılar Survivor'a bir kez daha katılığ katılmayacaklarını açıklamıştı.

Acun Ilıcalı da henüz yarışmacılara ilişkin bir bilgi paylaşmış değil.

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler Sezonu İçin İlk Yarışmacı Belli Oldu

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Son Dakika Magazin Survivor 2025 All Star-Gönüllüler Sezonu İçin İlk Yarışmacı Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Yılmaz:
    cep dolduran boş bir yayın geçin bunları 23 0 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    fb liler izlesin 16 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Aman Geç Kaldı Survivor Yarayışlı program Değil Kendi Gibi Önemsiz 18 1 Yanıtla
  • Ali Habip Şapoğlu:
    Bu kadınla anlaşmasını var anlamadım her sezon her sezon bıktık 9 0 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Gonullulere sana surekli penakti calan hakemleri koy 6 0 Yanıtla
  • Tanju inal:
    enayilerin parasını yiyyen acun medya 3 0 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Isıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar. Yarışmacılara kadar hepsi aynı.. 2 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    sen kimsin bacım hareketlere bak bu geldiği gibi gider kendini kuru fasulye gibi nimetten sayıyor kibirli 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Survivor 2025 All Star-Gönüllüler Sezonu İçin İlk Yarışmacı Belli Oldu - Son Dakika
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