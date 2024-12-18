Survivor 2025 için geri sayım sona erdi. Acun Ilıcalı, bu sene All Star ve Gönüllüler takımlarının kıyasıya yarışacağı programın başlama tarihini, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
İzleyicilerin merakla beklediği Survivor 2025 1 Ocak Çarşamba günü itibarıyla başlayacak. İlk tanıtımın yayınlanmasıyla Survivor'ın kadrosunda kimlerin yer alacağı belli oldu. Her sezon birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Survivor'da yeni yılla birlikte mücadele başlayacak.
Son Dakika › Magazin › Survivor 2025'in başlama tarihi belli oldu! İşte yeni kadro - Son Dakika
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