Survivor 2025'in başlama tarihi belli oldu! İşte yeni kadro - Son Dakika
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Survivor 2025'in başlama tarihi belli oldu! İşte yeni kadro

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Acun Ilıcalı, Survivor 2025'in başlama tarihini duyurdu. All Star ve Gönüllüler takımlarının kıyasıya yarışacağı programdan ilk tanıtım geldi. Böylelikle yarışmanın kadrosunda kimlerin yer alacağı belli oldu.

18.12.2024 13:36  Güncelleme: 13:41
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Survivor 2025 için geri sayım sona erdi. Acun Ilıcalı, bu sene All Star ve Gönüllüler takımlarının kıyasıya yarışacağı programın başlama tarihini, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

1 OCAK'TA BAŞLIYOR

İzleyicilerin merakla beklediği Survivor 2025 1 Ocak Çarşamba günü itibarıyla başlayacak. İlk tanıtımın yayınlanmasıyla Survivor'ın kadrosunda kimlerin yer alacağı belli oldu. Her sezon birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Survivor'da yeni yılla birlikte mücadele başlayacak.

İŞTE SURVİVOR 2025 KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER:

ALL STAR KADROSU:

  1. İsmail Balaban
  2. Serenay Aktaş
  3. Barış Murat Yağcı
  4. Sema Aydemir
  5. Zeynep Alkan
  6. Batuhan Karacakaya
  7. Yağmur Banda
  8. Ayşe Yüksel
  9. Adem Kılıçcı

GÖNÜLLÜLER KADROSU:

  1. Kaan Kazgan
  2. Tuğba
  3. Göksu
  4. Adilhan
  5. Mevlüt
  6. Dilşah
  7. Kübra
  8. Batuhan
Survivor 2025\'in başlama tarihi belli oldu! İşte yeni kadro

Acun Ilıcalı, Televizyon, Magazin, Star, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor 2025'in başlama tarihi belli oldu! İşte yeni kadro - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hakan ÖZTÜRK:
    kesinlikle izlemicem şahsi olarak acun yolunu şaşırdı doğru yolu bulana kadar yok 213 12 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    bunu seyredenlerde gram akıl yok birincinin başlamadan belli olduğu kurgu yarışma acunun eğlenceleri 183 14 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    hiç bir galatasarayli izlemeyecek. düşük reytingler dilerim. 169 8 Yanıtla
  • Burak Kync:
    kalitesiz beş para etmez hiç yayınlanmamalı 151 11 Yanıtla
  • Ultrasaray:
    Baktı projeye adam bulamıyor, aynı isimler üzerinden çeviriyor da çeviriyor ama yok bu yıl tv8 izlemeyecek çünkü heyecanı kalmadı, her yıl aynı isimler yeter gına geldi! 54 4 Yanıtla
  • ali çakmak:
    Bunu seyreden Gsli kendisine bir daha Gsli demesin. oe fero seyretsin. 19 4 Yanıtla
  • Evren Ökten:
    her yıl aynı tipler. sıktı artık. ayrıca GALATASARAY LI arkadaşlar izlemez izlettirmez :) Fenerliler izlesin. Mert Hakan da olsa tam olurdu. 15 6 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    bizene millet perişan derdimiz simdibumu 16 3 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    Allah star kadrosundaki yarışmacıları görmekten sıkıldık artık yeni yarışmacıları görmek istiyoruz acun bey yarışmacımı bulamıyosunuz hayrola 9 3 Yanıtla
  • nihat karayel:
    ademe tarışmaya girecek insan yok all starda 0 1 Yanıtla
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