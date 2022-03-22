Survivor'un Yıldızı Batuhan Karacakaya'dan Aşk Açıklaması - Son Dakika
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Survivor'un Yıldızı Batuhan Karacakaya'dan Aşk Açıklaması

22.03.2022 13:02
Survivor'un Yıldızı Batuhan Karacakaya'dan Aşk Açıklaması

Survivor All Star 2022'de Ünlüler takımında yarışan Batuhan Karacakaya'nın, Gönüllüler takımında mücadele eden Yağmur Banda ile aşk yaşadığı iddia edildi. Karacakaya'dan aşk iddialarına yanıt geldi. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2022 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

BOMBA AŞK İDDİASI

Ünlüler takımında yarışan Batuhan Karacakaya'nın, Gönüllüler takımında mücadele eden Yağmur Banda ile aşk yaşadığı iddia edildi.

"YARIŞMAYA KIZ ARKADAŞIM OLSUN DİYE GELMEDİM"

Batuhan Karacakaya, Gönüllüler takımında yarışan Yağmur Banday ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı şu sözlerle açıkladı: "Ben yarışmaya kupa almaya geldim. Ben oraya sevgilim veya bir kız arkadaşım olsun diye gelmedim. Beni birileriyle ne kadar yakıştırıyor olursanız olun kimseyle adımı yan yana geçirmeyin."

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Son olarak Diriliş Ertuğrul adlı dizide rol alan Batuhan Karacakaya, şimdilerde Survivor 2022 All Star'da yarışıyor.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

Survivor 2022 All Star'da yarışan Yağmur Banda, 1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Genç yaşına rağmen sporda deneyimli ve başarılıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Taekwondo takımında yer almaktadır. Yağmur Banda'nın en büyük başarısı 2012 yılında 55 kiloda kazandığı Taekwondo Türkiye şampiyonluğudur.

Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla uğraşan yarışmacı özellikle yüzme sporunda beceri sahibidir. 2006 yılıda Taekwondoya başlayan Yağmur Banda 11 yıldır bu spor ile uğraşmaktadır.

Survivor'un Yıldızı Batuhan Karacakaya'dan Aşk Açıklaması
Survivor'un Yıldızı Batuhan Karacakaya'dan Aşk Açıklaması
Survivor'un Yıldızı Batuhan Karacakaya'dan Aşk Açıklaması

YORUMLAR
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Survivor'da aşk bombası! Batuhan Karaca ve Yağmur Banda'nın sevgili olduğu iddia edildi Survivor'da aşk bombası! Batuhan Karaca ve Yağmur Banda'nın sevgili olduğu iddia edildi Survivor'daki aşk iddialarıyla gündem olan Batuhan Karacakaya'nın hayranlarından bir isteği var: Adımı yan yana geçirmeyin Survivor'daki aşk iddialarıyla gündem olan Batuhan Karacakaya'nın hayranlarından bir isteği var: Adımı yan yana geçirmeyin

Batuhan Karacakaya, Survivor All Star, Taekwondo, Star, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor'un Yıldızı Batuhan Karacakaya'dan Aşk Açıklaması - Son Dakika


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