Survivor Al Star 2022... BARIŞ'TAN ŞAŞIRTAN HAMLE! - Son Dakika
Üye Girişi

Survivor Al Star 2022... BARIŞ'TAN ŞAŞIRTAN HAMLE!

10.04.2022 18:35

Survivor Al Satr 2022'de sakatlığı sebebiyle yarışamayacak durumda olan Barış Murat Yağcı yokluk adasından dönünce ilginç bir istekte bulundu. Survivor Barış'ın konseyde istediği herkesi şoke etti. Survivor Barış'ın kararını duyan Acun Ilıcalı ise Bu konuda istersen kararını ertele" dedi.

Survivor All Star 2022'de bir süre önce sakatlanan ve yarışmayı bırakmak istemediği için diskalifiye olmayan Barış Murat Yağcı yokluk adasından döndü.

Eleme gününde yokluk adasından dönen Survivor Barış ilginç isteğiyle gündem oldu.

Survivor Barış, "Ben buraya gelirken All Star'da yarışmak için geldim ama iş biraz değişti.

Kendi alanım yok, kendim her akşam aynı yerde yatmıyorum ve yeni bir güne nerede uyanacağımı bilmiyorum.

Bir şekilde hayal kuruyorum, kurduğumuz hayaller hedefime doğru götürüyor.

Önümde iki tane yol var. Bir tanesi yakın bir zaman içerisinde benim bir şekilde oyunlara girmem gerekiyor.

Çünkü kafamda düşündüğüm ve kendime yediremediğim birçok konu var.

Bunların en önemlisi de ben bir katkım olmadan ve hak etmediğim birçok durumun içine düştüğümü fark ettim.

Uzun lafın kısası bundan sonraki emek harcamadığım hiçbir ödülden faydalanmak istemiyorum" dedi.

ACUN ILICALI'DAN UYARI

Acun Ilıcalı ise Barış'ın açıklamalarından sonra, "Değişik bir düşünce.

Şu anda yokluk adasından geliyorsun. Bu konuda istersen kararını ertele.

Hiçbir yarışmacımız için böyle bir durumun olmasını istemeyiz." ifadelerini kullandı.

Survivor Batuhan da bu kararı yokluk adasından gelmesine bağlayarak "Sen bizim takımımızdasın bu durum bizi rahatsız eder" dedi.

Kaynak: Magazinkolik.com
YORUMLAR
500

Survivor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor Al Star 2022... BARIŞ'TAN ŞAŞIRTAN HAMLE! - Son Dakika


Son Dakika
18:58 Antalya'da 34 gündür suyu olmadığı için isyan etmişti! Evinin önünde darp edildi
18:54 Antalya'da 34 gündür suyu olmadığı için isyan eden vatandaş, evinin önünde darbedildi
18:20 Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getirdi
18:16 Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
18:03 Son Dakika: Akbelen için olağanüstü toplanan TBMM'de muhalefet partilerinin genel görüşme önergesi reddedildi
17:59 Son Dakika: Akbelen için olağanüstü toplanan TBMM'de muhalefet partilerinin genel görüşme önergesi reddedildi
17:53 Galatasaraylıları kahreden haber! Tete, İngiltere'ye dönüş bileti aldı
17:43 İngiltere'ye gidiyor! Tete'nin transferini bekleyen Galatasaraylıları kahreden haber
17:45 Kılıçdaroğlu: Hayır diyene oy verirseniz iki elim yakanızda olur
17:39 Kılıçdaroğlu Akbelenlilere seslendi: Oy verirseniz iki elim yakanızda olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2023 19:17:04. #1.11#
SON DAKİKA: Survivor Al Star 2022... BARIŞ'TAN ŞAŞIRTAN HAMLE! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement