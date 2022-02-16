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Survivor All Star 2022'in Yıldızı Aycan Yanaç'tan Şok İtiraflar! - Son Dakika

Survivor All Star 2022'in Yıldızı Aycan Yanaç'tan Şok İtiraflar!

16.02.2022 17:44
Survivor All Star 2022'in Yıldızı Aycan Yanaç'tan Şok İtiraflar!

Survivor All Star 2022'de mücadele eden Aycan Yanaç, yarışmadan kendi isteğiyle çekilmesiyle dikkat çekmişti. Yanaç, sosyal medyadan yaptığı itirafla dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenomen yarışma Survivor All Star'da Ünlüler takımında yarışan Aycan Yanaç, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'ya konseyde yarışmadan çekilmek istediğini iletmişti.

Ünlü ismin yarışmadan neden çekildiği tartışma konusu olurken Yanaç, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla gündem oldu.

"HASTALIK BENİ ÇOK YORDU"

Yanaç, açıklamasında "Büyük hayallerle, hedeflerle gittiğim Survivor'un daha hemen başında hepinizin bildiği hastalığa yakalandım. Arkadaşlarımdan çok daha ağır ve sancılı bir 9 günlük süreç geçirdim. Hem sizlerden, hem dostlarımdan uzak yalnız başıma yüzleşmek durumunda kaldığım bu mücadele beni çok ama çok hırpaladı. Hastalığı atlattığımda, sizler için yeniden savaşmaya başlamaya hazır olduğum o anda aslında bu hastalık sürecinin beni ne kadar yorduğunu, büyük hedeflerle gittiğim Survivor'da hastalığın henüz silemediğim izleri olduğunu fark ettim. Bu aldığım hasar hem fiziksel olarak hem de mental olarak beni geri dönülemez ayrılık kararını almaya mecbur bıraktı." dedi.

"SİZE KARŞI HEP DÜRÜST OLDUM"

Yarışmadan ayrılmasının ardından hemen açıklama yapmamasının nedenini de ifade eden Yanaç, "Sizlere karşı hep dürüst oldum. Birlikte çok hayal kurduk. Başaracaktık da. Ancak hayat bu, her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Hala hastalığın izlerinden fiziksel olarak tam arınamasam da mental olarak çok daha iyi hissediyorum. Sizlere de bu açıklamayı kendimi hazır hissetmeden, sizlere kalbimi ve duygularımı yanlış aksettirmemek için daha önceden yapamadım. Sizlerle çok daha güçlüyüm. Varlığınızı hastalık sürecimde hissedebilmiş, sizlerin attığı destek mesajlarını görebilmiş olsaydım belki de aranıza bu kadar kısa sürede dönmez, çok daha fazla çabalardım. Maalesef ne yaşadığımı, nasıl zorlu bir süreç geçirdiğimi ve bu verilmesi çok zor olan ayrılık kararını nasıl almak zorunda kaldığımı bir ben bir de Rabbim bilir." şeklinde konuştu.

"YARIM KALAN HİKAYEM YOKMUŞ"

Yanaç, sözlerini "Gerçekten hastalığı atlatamayacağımı; sizlere, aileme ve sevdiklerime dönemeyeceğimi iliklerime kadar hissettim. Bugün çok daha iyi, sizlerin sayesinde çok daha mutluyum. Biliyorum yolun başında bizi böyle bir son karşıladı ama emin olun bundan sonra atacağım her adımda daima sizlerin bu destekleri ve benimle atan kalpleri on kat daha fazla beni kamçılayacak. Meğer kaybettiğim her şeyin sonunda ben kendimi, sizlerin sayesinde kazanmışım. Yarım kalan hikayem de yokmuş, bu hikaye sizlerle zaten tamamlanmış. Önümüzdeki yeni hikayeler bizi beklesin artık..." diyerek noktaladı.

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç kimdir, nereli, kaç yaşında; 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, 23 yaşındadır. Futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir. Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.

Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Yanaç, Survivor All Star 2022'de de mücadele etti.

Survivor All Star 2022'in Yıldızı Aycan Yanaç'tan Şok İtiraflar!
Survivor All Star 2022'in Yıldızı Aycan Yanaç'tan Şok İtiraflar!
Survivor All Star 2022'in Yıldızı Aycan Yanaç'tan Şok İtiraflar!

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Survivor All Star, Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç, Survivor, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor All Star 2022'in Yıldızı Aycan Yanaç'tan Şok İtiraflar! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Survivor All Star 2022'in Yıldızı Aycan Yanaç'tan Şok İtiraflar! - Son Dakika
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