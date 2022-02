Survivor All Star 2022'den sürpriz bir aşk çıktı.

Survivor 2022: All Star'da ünlüler takımımda mücadele eden Mert Öcal, kendisinden 14 yaş küçük Sude Burcu ile aşk yaşıyor.

AŞKINI İLAN ETTİ

Dokunulmazlık öncesi ikili arasında baş başa bir konuşma geçti. Öcal'ın, "Ben senin için yarışmayı bıraktım" demesi aşk ilanı olarak yorumlandı.

"ÇOĞU İFTİRA"

Mert, Sude'ye "Seni çok düşünüyor olsalar sen çok iyi yarışma süreci geçirirken kafanı karıştırıp seni böyle üzmezler. Bir kere zaten acayip sinirliyim onlara. Söyledikleri şeylerin bazıları kulağıma geldi. Çoğu dedikodu, iftira çoğu" dedi.

Sude'ye içini döken Mert, şöyle konuştu:

"Sana detaylı şekilde anlatacağım çıktıktan sonra tam olayın ne olduğunu. Buradan bana hak vermeni isteyebilirim, benim kafamda planlama var. Seninle birlikte burada olduğum için çok keyifliyim. Bu olayların çözümü bendeydi, çözecektim."

"Bu olay kendi içerisinde zamanla çözülecekken Nisa ve Ogeday'ın üstüne vazife olmayan konuları dedikoduyla birleştirerek sana anlatmaları. Çok mu düşünüyorlar seni, ben senin için yarışmayı bırakırım. Ogeday Nisa için bu yarışmayı bırakır mı sanıyorsun?"

"ÇIKINCA NE OLUR YAŞAYIP GÖRECEĞİZ"

Sude "İlk iki gün algılayamadım tabii. İki günden sonra insan durdukça bazı şeyleri yerine koymaya çalışıyor. O söylediği, benim yaşadığım. Bazı şeyler uyuşuyor, bazı şeyler uyuşmuyor. Burada çözülecek bir durum değil zaten. Çıkınca ne olur yaşayıp göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın sonunda ise Mert, "Benimle iletişimi kesmeyeceksin değil mi'Uzaktan uzağa, iki gülücük atarsın arada bench'ten bench'e bu bana yeter. Oyun kazanmamı sağlar" dedi. Sude ise "İletişim olamıyor burada maalesef. Bilmiyorum. Beni bana bırak başka bir şey istemiyorum şu an" yanıtını verdi.

SUDE BURCU KİMDİR?

Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında; Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de doğdu. 25 yaşındadır.

Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni olan sporcunun, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Burcu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor ve aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 1.66 boyunda ve 57 kilo olan sporcunun, 2 kez Avrupa 3.'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal kimdir, nereli? Mert Öcal, 12 Mayıs 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Türk manken ve oyuncu olan Öcal, Best Model of Turkey seçildikten sonra adını duyurmayı başardı.

Mert Öcal, Best Model of Turkey olduktan hemen sonra 2004 yılında "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Oyunculuk kariyerine 2005 yılında Asla Unutma isimli diziyle başlayan Öcal, burada ufak bir rolde yer aldıktan sonra gitgide kendisini geliştirerek projelerini büyütmeye başladı.

2007 yılında yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu Oyun Bitti isimli dizide Murat karakterini canlandırarak Azra Akın, Zeki Alasya, Tarık Papuçcuoğlu gibi isimlerle birlikte yer aldı. Bir yıl sonra Görgüsüzler isimli dizide Yılmaz karakterine hayat veren Mert Öcal, bu projede de Zeki Alasya, Melek Baykal, Çağla Şikel gibi isimlerle oynadı.

Öcal, 2015 senesinde ekranlarda yayınlanan Aşk Yeniden isimli dizide Ertan karakteriyle geri dönüş yaptı.

16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının ünlüler takımında yer aldı.