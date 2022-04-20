Survivor All Star 2022... GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ!

BU HAFTA SURVIVOR ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler Takımı'ndaki oylamada, 6 arkadaşının adını yazdığı Evrim haftanın ilk eleme adayı oldu ve 24 saat yalnız kalacağı yokluk adasına gitti.

Survivor All Star 2022'de haftanın 2. ve 3. eleme adayları ise Ayşe ve Nisa oldu.

Survivor All Star 2022'de son dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler Takımı'nda yapılan oylamada ise Yağmur'un adı yazıldı.

Böylece Evrim Keklil, Ayşe Yüksel, Nisa Bölükbaşı ve Yağmur Banda eleme adayı olarak belirlendi

Bu 4 aday için 18 Nisan Pazartesi akşamı yapılan SMS oylaması yapıldı.

19 Nisan Salı akşamı açıklanan SMS oylaması sonucunda rakiplerine göre en az SMS oyu alan yarışmacı Yağmur Banda olarak açıklandı ve adaya veda eden isim oldu.