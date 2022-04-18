Survivor All Star 2022... İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU? - Son Dakika
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Survivor All Star 2022... İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Son Güncelleme: 18.04.2022 08:08

Survivor All Star 2022'de faftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmış ve ilk eleme adayını Gönüllüler takımından çıkarmıştı. İkinci dokunulmazlık oyunu ise yine nefes kesen bir müsabakaya sahne olurken; eleme potasına giren ikinci isim de belli oldu.

Survivor All Star' 2022de yarışma heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

Haftada dört kez oynanan dokunulmazlık oyununun ikincisi geçen akşam oynandı.

Survivor'da kıyasıya mücadele veren Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununu kazanmak için sahaya çıktı.

Haftanın ilk dokunulmazlık yarışını kaybeden Gönüllüler takımı, bir eleme adayı daha çıkarmamak için;

Ünlüler takımı ise 'Kemik kadro' diye adlandırdıkları takımdan kimse gitmesin diye savaştı.

ÇAMURA BULANDILAR

Yarışmacılar, zorlu parkurda çamura bulandı. Engelleri aşarak oyunun finale gelen takımlar, üst üste iki masanın üzerine yerleştirilen dubaları, masaları düşürmeden devirmeye çalıştı.

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kadınlar mücadelesini Ünlüler takımı kazanırken, erkekler mücadelesinde de Ünlüler takımı 8-3'lük skorla kazanarak ikinci dokunulmazlık oyunun sahibi oldu.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ ÜÇÜNCÜ KEZ ÜNLÜLER TAKIMI KAZANDI!

Survivor All Star 2022'de iletişim ödüllerini sadece iki kez kazanabilen Ünlüler takımı, bu kez iletişim ödüllerindeki başarısızlığı son vererek üçüncü kez iletişim ödülünü kazandı ve arkadaşları ile mesajlaşma hakkını elde etti.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ise, konseye gitti.

Yapılan oylamada, Ayşe, Yağmur, Hikmet ve Nisa'nın isimleri yazıldı.

Oylama sonucunu paylaşan Acun Ilıcalı, en çok oy alan isim Ayşe olduğunu açıkladı.

Böylece 5 oy alan Ayşe, haftanın ikinci eleme adayı olmuş oldu.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Survivor All Star 2022... İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU? - Son Dakika


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