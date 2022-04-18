Survivor All Star 2022... 'MUSALLA TAŞI GİBİ!'

Survivor'da girdiği polemiklerle adından söz ettiren Evrim Keklik haftanın ilk eleme adayı oldu.

Yokluk adasına giden Evrim, gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu.

"Barakanın altını koymuşlar buraya" diyen Survivor Evrim "Tövbe estağfurullah" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

"Bu ne tabut gibi bir şey bu tövbe estağfurullah, La havle ve la kuvvete" diyen Evrim "Bu yokluk adasına herkesin gelmesi lazım" dedi.

Bir türlü yaşadığı şoku atlatamayan Evrim tabuta benzettiği yatağını ölçerek "4 karış bile değil" yorumunda bulundu.

"La havle ve la kuvvete, ben bunda mı yatacağım ya" diyerek şoku üstünden atamayan Evrim'in o onları gündem oldu.

Kameralara doğru bağırmaya başlayan Evrim "Musalla taşı gibi aklımı oynatacağım şimdi" dedi.

"ÖLÇTÜM BİÇTİM 4 KARIŞ"

Ada konseyinde Acun Ilıcalı "Bugünün biraz da şanssız yarışmacısı, zor bir gece geçirdi.

Evrim'i dinlemek istiyorum" diyerek söz verdiği Evrim Keklik, şunları söyledi;

Daha öncesinde sürgüne gittim de sürgünle alakası yoktu. Yani direkt girdim içeriye böyle, ay ışı var her yer taş ortada tabiri caize tabutu andıran bir şey vardı.

Onu gördüm, gördüğüm gibi geri kaçtım. 'Ben burada yatmam' dedim.

Çok korkutucu bir şeydi benim adıma. Masraftan hiç kaçınmamışsınız.

Ölçtüm, biçtim tam 4 karış genişliğinde küçülmeye gitmişiz.

Sürgün adasındaki barakanın yerine musalla taşı gibi bir şey yapılmış oraya"