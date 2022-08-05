Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'i yıkan haber! Babası denizde kayboldu - Son Dakika
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Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'i yıkan haber! Babası denizde kayboldu

05.08.2022 16:24

Survivor All Star 2022'nin öne çıkan yarışmacılarından Ogeday Girişken'in babası denizde kayboldu. Sosyal medya hesabından kayıp ilanı veren Girişken, "Babam, 3 gündür Edremit Körfezi'nde aranıyor. Dualarınızı esirgemeyin" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denize giren kişiden haber alınamıyor. 3 gündür aranan kişinin Survivor yarışmasıyla adını duyuran Ogeday Girişken'in babası olduğu ortaya çıktı.

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

Burhaniye ilçeye 11 kilometre mesafedeki kırsal Pelitköy Mahallesi sahilinden denize açılan bir kişi, bir süre sonra bağırarak yardım istedi. Sahilde bulunanlar tarafından bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Balıkesir'de denizde kaybolan kişinin babası olduğunu duyuran Ogeday Girişken, sevenlerinden dua istedi.

Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'in babası denizde kayboldu
Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'in babası denizde kayboldu
Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'in babası denizde kayboldu
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Ogeday Girişken, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'i yıkan haber! Babası denizde kayboldu - Son Dakika


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