Survivor All Star 2022... NİSA'DAN BARIŞ'A OLAY SÖZLER!

Survivor All Star 2022'de ekrana gelen son bölümde yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele ettiler.

İlk iki oyunu kazanan Ünlüler takımı üçüncü dokunulmazlığı da kazandı.

Ünlülerin dokunulmazlık kazanması nedeniyle Gönüllüler bir eleme adayı daha çıkardı.

İlk eleme adayı Evrim, ikinci eleme adayı Ayşe olmuştu. Üçüncü eleme adayını belirlemek için yarışmacılar ada konseyine geldi.

Ada konseyinde Nisa'nın sözlerine Barış'tan yanıt geldi.

BARIŞ KONSEYDE AÇIKLAMA YAPTI

Nisa oyun sırasında Barış'ın Yağmur ve Sude'nin yanına giderek teselli etmesine atıfta bulunarak, "Çıldıracağım.

Kadınları döven adam şu an ağlayan kadınları teselli ediyor" dedi.

Barış ise konseyde bu sözlere yanıt verdi. Barış konseyde yaptığı açıklamada, "Yarışmanın çok eşiğinden döndüm.

Şu an mutluyum ama hedef değiştirdim. Bundan sonraki tüm mücadelem bana destek olanlar için olacak.

Her şey çok güzeldi. Benim kafama takılan soru işareti var. Oyun sonu Sude ile Yağmur'du sanırım, ağlıyorlardı.

Aslında birçok yarışmacının yanına gittim. Tabii bazı şeyler duydum.

Nisa, benimle alakalı daha önce bir şeyler söylemişti. Benimle alakalı yerli yersiz, 'kadınları döven, kadınları ağlatan adam şov yapıyor' ifadesini kullanmış. Ben her şeye saygı duyuyorum.

Benim kadınları ağlattımı ya da dövdüğünü neye dayanarak ima ettiğini çok merak ediyorum.

Gerçekten benimle alakalı hiçbir şey düşünmesin, söylemesin. Çünkü ben öyle yapıyorum." dedi.

Cevap olarak, "Aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kendisi de biliyor.

O an orada içimden gülmek geldi. O yüzden şu an bir şey demek istemiyorum.

Ben de görmezden geliyorum merak etmesin.O kadar kez ağladım ve evimde kapandım o kadar şey oldu ki...

Bu konulara girmeye hiç gerek yok." yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı, 'Barış seni dövdü mü?' sorusuna Nisa, "El kaldırmışlığı oldu, kapıyı kitleyip gitmişliği oldu.

Ağlayan kadını teselle etmeye gittiğini gördüğümde bana komik geldi. Kızlarla da bunu konuştum zaten. " açıklamasında bulundu.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Haftanın üçüncü eleme adayı ise gönüllülerin oylaması ardından belli oldu.

Yağmur'un 5 oy aldığı oylamada 6 oy ile Nisa Yokluk Adasına giden üçüncü isim oldu.