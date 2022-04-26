Survivor All Star 2022... TAKIMLAR DEĞİŞTİ, ELEME ADAYLARI DEĞİŞMEDİ! - Son Dakika

Survivor All Star 2022... TAKIMLAR DEĞİŞTİ, ELEME ADAYLARI DEĞİŞMEDİ!

Survivor All Star 2022... TAKIMLAR DEĞİŞTİ, ELEME ADAYLARI DEĞİŞMEDİ!
Son Güncelleme: 26.04.2022 07:18

Survivor All Star 2022'nin son bölümde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda ismi en çok yazılan yarışmacı olan Gökhan eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitmişti.

Haftanın 2. dokunulmazlığını kaybeden mavi takımdaki oylamada ise Evrim eleme adayı olmuştu. Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise Barış Murat Yağcı yokluk adasına gitmişti.

Survivor son bölümde dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda oylama yapıldı. Adı en fazla yazılan yarışmacı olan Ayşe haftanın 4. eleme adayı oldu ve 24 saat yalnız kalacağı yokluk adasına gitti.

SMS OYLAMASI YAPILDI

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe için sms oylaması yapıldı.

Survivor All Star 2022... TAKIMLAR DEĞİŞTİ, ELEME ADAYLARI DEĞİŞMEDİ!

4 yarışmacı arasından en az oyu alan yarışmacı Salı akşamı Survivor'a veda edecek.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Survivor All Star 2022... TAKIMLAR DEĞİŞTİ, ELEME ADAYLARI DEĞİŞMEDİ! - Son Dakika


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