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Survivor All Star 2024'te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'yi sert uyarı - Son Dakika
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Survivor All Star 2024'te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'yi sert uyarı

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Daha önce davranışlarından dolayı birçok kez ceza alan Yunus Emre'nin sözleri Acun Ilıcalı'yı küplere bindiriyor. Seda ile tartışmasıyla ilgili ada konseyinde konuşan Yunus Emre ''Acun abi ben kafayı yiyeceğim'' deyince sinirlenen Ilıcalı ''Sen nerede zannediyorsun kendini'' diyerek tepki gösteriyor.

02.04.2024 13:18  Güncelleme: 13:46
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024'te tansiyon bir an olsun düşmüyor. Yarışmanın bu akşam yayınlanacak bölüm fragmanında sinirlenen Acun Ilıcalı, Yunus Emre'yi sert bir dille uyarıyor.

Dokunulmazlık oyunu esnasında Seda ile tartışan Yunus Emre, ada konseyinde sinirlerine hakim olamayınca "Acun abi ben kafayı yiyeceğim ya. Ben çıksam mı?" diyor. Yunus Emre'nin çıkışına sinirlenen Acun Ilıcalı ise "Sen bir dinlesene beni. Nerede zannediyorsun kendini? 50 kere ceza yemişsin susamıyor musun hala? Sen ne diyorsun söylesene. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, düzelme şansın sıfır! Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi?" diyerek tepki gösteriyor.

Acun Ilıcalı'nın sözlerinden sonra Yunus Emre'nin diskalifiye olup olmayacağı ise yeni bölümde belli olacak.

Survivor All Star 2024'te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'yi sert uyarı
Survivor All Star 2024'te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'yi sert uyarı
Survivor All Star 2024\'te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı\'dan Yunus Emre\'yi sert uyarı

Survivor All Star, Acun Ilıcalı, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star 2024'te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'yi sert uyarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor All Star 2024'te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'yi sert uyarı - Son Dakika
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