Survivor All Star 2024\'te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı\'dan Yunus Emre\'yi sert uyarı

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024'te tansiyon bir an olsun düşmüyor. Yarışmanın bu akşam yayınlanacak bölüm fragmanında sinirlenen Acun Ilıcalı, Yunus Emre'yi sert bir dille uyarıyor.

Dokunulmazlık oyunu esnasında Seda ile tartışan Yunus Emre, ada konseyinde sinirlerine hakim olamayınca "Acun abi ben kafayı yiyeceğim ya. Ben çıksam mı?" diyor. Yunus Emre'nin çıkışına sinirlenen Acun Ilıcalı ise "Sen bir dinlesene beni. Nerede zannediyorsun kendini? 50 kere ceza yemişsin susamıyor musun hala? Sen ne diyorsun söylesene. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, düzelme şansın sıfır! Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi?" diyerek tepki gösteriyor.

Acun Ilıcalı'nın sözlerinden sonra Yunus Emre'nin diskalifiye olup olmayacağı ise yeni bölümde belli olacak.