Survivor All Star 2024'ün şampiyonu Ogeday oldu - Son Dakika
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Survivor All Star 2024'ün şampiyonu Ogeday oldu

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Aylardır devam eden Survivor All Star, dün akşam muhteşem bir bölümle final yaptı. Nefise ile finale kalan Ogeday, ikinci kez şampiyon oldu. Ogeday, 2017 yılında da şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

14.06.2024 07:49
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star, dün akşam nefes kesen bir bölümle 2024'ü tamamladı. Ogeday, Nefise'ye fark atarak şampiyon oldu.

SEDA VE BATUHAN HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Final turunda ilk olarak Ogeday ile Seda, Nefise ve Batuhan eşleşti. Seda ve Ogeday karşılaşmasında 6-1'lik skorla kazanan Ogeday oldu. Seda'yı farkla yenen Ogeday, Survivor All Star'ın ilk finalisti oldu. Nefise ise rakibi Batuhan'ı 6-1'lik skorla yenerek ikinci finalist oldu. Mücadelenin sonunda Seda ve Batuhan, Survivor hayallerine veda etti.

Survivor All Star 2024'ün şampiyonu Ogeday oldu

OGEDAY ŞAMPİYON OLDU

Final turunda ise Ogeday ve Nefise arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Ogeday, Nefise karşısında 6-2'lik skorla kazandı ve Survivor All Star'ın şampiyonu oldu. Kupayı kaldırmadan önce konuşma yapan Ogeday " Acun Ilıcalı'ya teşekkür ediyorum. Yarışmada 2 tane kırılma noktam olmuştu. Acun abi iyi ki beni ikna etmiş, iyi ki onu dinlemişim. Şuan burada olamayacaktım ona çok teşekkür ediyorum. Aileme, sevgilime teşekkür ediyorum. Nefise ile yarışmaktan gurur duydum. O da bir şampiyon" dedi.

Ogeday Girişken, 2017 yılında da Survivor'a katılmış ve şampiyon olmuştu.

Survivor All Star 2024'ün şampiyonu Ogeday oldu
Survivor All Star 2024\'ün şampiyonu Ogeday oldu

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Son Dakika Magazin Survivor All Star 2024'ün şampiyonu Ogeday oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • TURGAY KAYAOĞLU: Acunun saçma sapan oyunları daha oyun baslamadan kazanacagi belli olan yarışmayı seyreden bir kitle var ve ben bunu anlamıyorum 49 10 Yanıtla
    Yasar Acikgoz: izliyorsun demekki saçma sapan da olsa, boş yorum yapma 18 29
  • Mustafa Bayrak: hiç.izlemedim neyidi.belli olmayan bir şey 22 8 Yanıtla
  • Yenal Yıldırım: Bana ters 10 4 Yanıtla
  • Ali Yolun: Bunları kim izliyor artık Acun bayat ekmek gibi işler yapıyor artık 12 2 Yanıtla
  • Wolf_man666 null: siz Acuna, Acunda Fenerr Yatırım yapsın. Afferün 8 1 Yanıtla
  • Aykut Keskiner: Milleti oyunlarla kavgalarla açlık senaryolarıyla uyutuyorlar! İzlemiyorum izletmiyorum! Okadar parayı neden yurt dışında harcıyorsun diye kimse sormuyor! Bana laf sokmaya uğraşacaklara ; izlemeye devam! 5 1 Yanıtla
  • Soğan Cücüğü: CBS2 ‘nde bundan yıllar önce yayınlanan bu program artık seyredilmiyor. !!!!!!!!! Gözlüğün öbür penceresinden bakacak olursak bu programın sayesinde binlerce insana ekmek yiyor tebrikler ACUN binlerce insana ekmek verdin iş verdığin şans verdigin için yarışma bahane hayat şahane. 2 2 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail: Çok önemli bir başarı gerçekten gözlerime inanamıyorum :) 2 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Survivor All Star 2024'ün şampiyonu Ogeday oldu - Son Dakika
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