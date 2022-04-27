Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu - Son Dakika
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Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

27.04.2022 08:16

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da elemeye kalan isimler Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe arasında en az SMS'i alan Gökhan Keser Survivor hayallerine veda etti. Veda konuşması yapan Gökhan, "Adaptasyon sorunu yaşadım, adada yaşadıklarım da etkilemiş olabilir" derken Merve, Evrim ve Ayşe gözyaşlarına hakim olamadı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star'da Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe elemeye kaldı. Survivor'da bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının yarışma hayalleri bitti.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda ismi en çok yazılan yarışmacı olan Gökhan eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti. Haftanın 2. dokunulmazlığını kaybeden mavi takımdaki oylamada ise Evrim eleme adayı oldu. Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise Barış yokluk adasına gitti. Survivor'da dördüncü eleme adayı ise Ayşe oldu.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

GÖKHAN ELENİNCE YARIŞMACILAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe için SMS oylaması yapıldı. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, yapılan oylamada en az oyu alarak elenen kişinin Gökhan Keser olduğunu açıkladı. Gökhan'ın vedasıyla Evrim, Ayşe ve Merve Aydın gözyaşlarına boğuldu.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

"SÖZÜMÜ TUTTUM"

Veda konuşması yapan Gökhan Keser, "Üzüldüm ama sözümü tuttuğumu düşünüyorum. Elimden geleni verdim. Ama adaptasyon sorunu yaşadım, adada yaşadıklarım da etkilemiş olabilir beni. Kendi sezonumdan çok farklı bir sezondu. Ailemi ve sevdiklerimi gururlandırdığımı düşüyorum. Bu hikaye burada bitiyor benim için, söyleyecek çok fazla şey yok" ifadelerini kullandı.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

"BASKI ALTINDA EFENDİLİĞİ BOZMAMAK BÜYÜK BAŞARI"

Keser'in vedasıyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı ise "Yıllar sonra yeniden beraber olduğumuz için çok mutlu oldum. Duruşunu iki sezondur da bozmadın. Efendiliğini bozmuyorsun, kalp kırmıyorsun. Survivor zor bir testtir, baskı altında böyle kalabilmek büyük başarı. Sana karşı her zaman sempatim vardı bu sezon daha da arttı" dedi.

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Gökhan Keser, Acun Ilıcalı, Survivor, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu - Son Dakika
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