Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Hikmet Tuğsuz oldu - Son Dakika
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Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Hikmet Tuğsuz oldu

28.06.2022 07:37

Perşembe günü final yapacak olan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Adem, Nisa ve Hikmet arasında yapılan SMS oylamasında en az oyu alan isim Hikmet oldu. Yarışmaya veda eden Hikmet, "Son zamanlarda performansım düştü buraya zorluklarla geldim. Yapacak bir şeyim yok buraya kadarmış" dedi.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star, 30 Haziran Perşembe günü final yapıyor. İstanbul'da gerçekleşecek olan büyük final öncesi bir eleme heyecanı daha yaşandı.

HİKMET TUĞSUZ ELENDİ

Finale doğru yaklaşan Survivor'da, Dominik'te son halk oylaması yapılmıştı. Bu hafta elemeye kalan Adem, Nisa ve Hikmet arasında ise bu oylamada en az oyu alan açıklandı. Son kez Dominik'te yapılan konseyde konuşan Acun Ilıcalı, en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden ismin Hikmet Tuğsuz olduğunu açıkladı.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Hikmet Tuğsuz oldu

"SON ZAMANLARDA PERFORMANSIM DÜŞTÜ"

Büyük final öncesi Survivor All Star'a veda eden Hikmet, "2019'da yarım kalan bir hikayem vardı sakatlanmıştım. 3 yıllık tedavi sürecimde siz yanımda olmuştunuz. Burada bana destek veren herkese teşekkür ederim. Buraya kadarmış. Burada yada Türkiye'de elenmemin, şampiyon olamadıktan sonra anlamı yoktu. Son zamanlarda performansım düştü buraya zorluklarla geldim. Yapacak bir şeyim yok buraya kadarmış" dedi.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Hikmet Tuğsuz oldu
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Son Dakika Magazin Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Hikmet Tuğsuz oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Hikmet Tuğsuz oldu - Son Dakika
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