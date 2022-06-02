Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Sema Aydemir oldu - Son Dakika
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Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Sema Aydemir oldu

02.06.2022 08:04

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Potaya giren Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan arasında en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim Sema Aydemir oldu. Konseyde açıklama yapan Acun lıcalı, dengenin bozulduğunu söyleyerek takımların yeniden oluşturulacağını söyledi.

Survivor All Star'da peş peşe oynanan 4 dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kaybetti. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde ise ada konseyi düzenlendi ve SMS sonuçlarına göre yarışmaya veda eden isim açıklandı.

4 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU DA KAYBETTİLER

Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı Anıl olmuştu. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı Ayşe'yi eleme adayı yaptı. 3. dokunulmazlığı da kaybeden takım, bu sefer de Sema'nın adını yazdı. Haftanın son dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımında 4. aday da Batuhan oldu.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Sema Aydemir oldu

SEMA YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Survivor'da elemeye kalan Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan arasında SMS oylaması yapıldı. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde ise adaya veda eden isim açıklandı. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, seyircilerden en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden ismin Sema Aydemir olduğunu söyledi.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Sema Aydemir oldu

"BURADA HEP SAVAŞÇI VE SERT OLMAYA ÇALIŞTIM"

Geçtiğimiz hafta da gönüllüler takımından ikizi elenen Sema, yaptığı veda konuşmasında şunları söyledi: "Burada hep savaşçı ve sert olmaya öyle görünmeye çalıştım. Çünkü duygusallığı kaldıran bir yer değil. Burada tek başıma kalsam bile aylarca yaşayabilecek bir insanım. Takım arkadaşlarımı sizleri özleyeceğim."

TAKIMLAR DEĞİŞİYOR

Sema'nın elenmesiyle takımlarda dengesizlik olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı ise "Bizim takım planlamamız vardı. Sema'nın vedası onu değiştirmiş oldu. Bu haftadan itibaren, takımlarda ikişer kadın olacak. Takımları belirlemek için ise perşembe akşamı bir konsey yapacağız" dedi.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Sema Aydemir oldu
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Son Dakika Magazin Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Sema Aydemir oldu - Son Dakika


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