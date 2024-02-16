Survivor All Star\'da beklenmedik veda, düelloda eleme olmadı

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Survivor 2024 All Star'da ilk eleme adayı Aysu, İkinci Pınar, Üçüncü eleme adayı Sahra, dördüncü eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Son bilen oyunundan sonra düelloya giden yarışmacılar duydukları karşısında şoke oldu.

Bir kişi yarışmayı bırakmak istediğini söyleyerek adaya veda etti. Murat Ceylan düello oyununda bundan ötürü eleme olmayacağını ifade etti. Üç isimden sona kalan isim, iki hafta sonraki kadın elemesinde aday olacak. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:

Murat Ceylan, "Normalde bu gece 4 adayımız vardı. Bu üçlünün yanında bir de Sahra olması gerekiyordu. Ancak arkadaşlar Sahra bu akşam ki mücadelede yer alamayacak. Arkadaşlar Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti.

Şartlar çok zor ve biz her bir yarışmacıyı kaybetmek değil kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz ancak elimizden gelenin son safhasına kadar ekip olarak gelsek de Sahra bırakmak istediğini bizlerle paylaştı. Bizde saygı duymak zorundayız.

Böyle başlamak istemezdik. Esas önemli olan üç adayımızla konuşacağım. Oyun nasıl olacak bunları anlatacağım." dedi.

'KEŞKE BU KARARI DAHA ÖNCE ALSAYDI'

Pınar Saka, "Benim için ekstra şok etkisi yarattı. Çünkü normalde düelloda benim rakibim Sahra olacaktı. Şu an benim için biraz daha soru işaretli diyebilirim sistemin nasıl olacağı.

Ben keşke bu kararı daha önce alsaydı da en azından herkes Rio'dayken ona özel düşündüğüm, onun zayıf yönlerine göre düşündüğüm atışla alakalı farklı stratejiler düşünseydim diye düşünüyorum haliyle ama yapacak bir şey yok burası Survivor.

Burası sürprizlerle dolu. Şimdi de sistemi sizden öğrendikten sonra oyunlarımıza bakacağız." ifadelerini kullandı.

'TEK BAŞIMA MÜCADELEMİ VERECEĞİM'

Aysu, "Sahra'nın burada olmasını çok isterdim. Şu anda tek başıma mavi takım için mücadelemi vereceğim. Herkes için başarılar diliyorum" dedi.

'BİZE BIRAKTIĞI BİRAZ YORGUNLUK OLACAK'

Aleyna, "Stresli bir kaç gün geçti. Sahra'nın tabi ki olmaması birçok dinamiği değiştirdi şu anda. Bizde beklemiyorduk şoka girdik haberi aldığımız anda. Yapacak bir şey yok.

Sanırım Sahra olmadığı için biraz daha koşacak gibi duruyoruz açıkçası. Sahra'nın bize bıraktığı biraz yorgunluk olacak. Hak eden kazansın. Bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Güzel bir maç olsun. Keyifle izlensin." ifadelerine yer verdi.

Pınar, Aysu ve Aleyna'nın yarıştığı 3'lü düello sonrası, Pınar ve Aleyna 6 galibiyet sayısına ulaşıp eleme adaylıklarını düşürürken, Aysu ile bir sonraki kadınlar elemesinin ilk adayı olarak yarışmaya devam edecek.