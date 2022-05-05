Survivor All Star'da kahreden anlar! Acun Ilıcalı güçlükle konuşabildi - Son Dakika
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Survivor All Star'da kahreden anlar! Acun Ilıcalı güçlükle konuşabildi

05.05.2022 08:39
Survivor All Star'da kahreden anlar! Acun Ilıcalı güçlükle konuşabildi

Survivor 2022 All Star yarışmasının 96. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Merve Aydın'ın sakatlanması sonrası büyük bir panik yaşanıyor. Acil durum konseyinde Acun Ilıcalı ise zorlanarak bir açıklama yaptı.

Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşanırken oyun sırasında kahreden anlar yaşandı. Survivor 2022 All Star yarışmasında Merve Aydın yayınlanacak olan yeni bölümde sakatlandı.

MERVE SAKATLANDI

Survivor Türkiye All Star yarışmasının 96. bölüm fragmanında Adem ile Atakan arasındaki gerginlik devam ederken Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacılarının gözyaşları içinde Merve'ye ağladığı görüldü. Oyun sırasında Merve Aydın sakatlandı ve bütün teknik ekip yanına koştu.

Survivor All Star'da kahreden anlar! Acun Ilıcalı güçlükle konuşabildi

ACUN ILICALI GÜÇLÜKLE KONUŞABİLDİ

Merve Aydın o sırada, "Anne, bitti. Ne olursun anne, sana söz verdim." dedi. Yapılan konseyde Acun Ilıcalı'nın "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseyde daha beraberiz" dediği anlar dikkat çekti.

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Son Dakika Magazin Survivor All Star'da kahreden anlar! Acun Ilıcalı güçlükle konuşabildi - Son Dakika


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