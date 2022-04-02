Survivor All Star'da oyunu yarıda bırakan Nisa ile Yağmur birbirine girdi - Son Dakika
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Survivor All Star'da oyunu yarıda bırakan Nisa ile Yağmur birbirine girdi

02.04.2022 11:25

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Nisa ve Yağmur arasında tansiyon yükseldi. Oyun esnasında kural ihlali yaptığı için yarışı bırakan Nisa'ya sinirlenen Yağmur, "Çocuk gibi ağlıyorsun. Rehabilitasyon merkezi mi burası?" diye tepki gösterince ortalık karıştı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star, dün akşam 66. bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için ünlüler takımıyla karşı karşıya gelen gönüllüler takımında gerginlik çıktı. Nisa'nın oyunu bırakarak ağlamasına sinirlenen Yağmur, tepki gösterdi.

KURAL HATASI YAPTIĞINI KABUL ETMEDİ

Dokunulmazlık oyununda yarışan Nisa, parkurda düşünce sunucu Murat Ceylan tarafından uyarıldı. Israrla kural hatası yaptığını kabul etmeyen Nisa, parkurda oturarak yarışı bıraktı. Arkadaşlarının devam etmesini söylemesi üzerine yerinden kalkan Nisa, rakibi Sema'nın parkuru tamamlayarak kazanmasının ardından oturup ağladı.

Survivor All Star'da Nisa ve Yağmur birbirine girdi

"ÇOCUK GİBİ AĞLIYORSUN, BURASI REHABİLİTASYON MERKEZİ Mİ?"

Nisa'nın oyunu bırakmasına sinirlenen takım arkadaşı Yağmur, "Ne olursa olsun oyunu bırakmaya değer mi? Yok bacağı girmiş, dizi girmiş. Yırtınıyoruz burada. Bırakmayacaksın o zaman. Çocuk gibi ağlıyorsun. Oraya buraya gidiyorsun. Rehabilitasyon merkezi mi burası? Toparla kendini. Seninle savaştığım için kendimden utanıyorum. Azıcık utanman olsun" dedi.

Survivor All Star'da Nisa ve Yağmur birbirine girdi

NİSA: SENİN TEK BİLDİĞİN KONUŞMAK

Sinirlerine hakim olamayan Nisa ise "Sen bir aydır bir b.. yapamıyorsun. Benim ne zaman oyun bıraktığımı gördün? Siz savaşırken ben de savaşmadım mı. Sen hep konuşmayı biliyorsun zaten, tek bildiğin o" diyerek karşılık verdi.

Survivor All Star'da Nisa ve Yağmur birbirine girdi

YAĞMUR'UN BİR CÜMLESİ NİSA'YI ÇILDIRTTI

Yağmur'un "Sen benim yanımdan bile geçemezsin" çıkışının ardından iyice sinirlenen Nisa, "Allah Allah gel kapışalım o zaman. Kadın bile olamıyorsun zaten sen. Biz, bizim sene için 'Şeytanlık yuvası' diyordum, burası var ya cehennemin dibi" ifadelerini kullandı. İkili arasındaki gerginlik tırmanınca takım arkadaşları araya girerek sakinleştirmeye çalıştı.

Survivor All Star'da Nisa ve Yağmur birbirine girdi

YAĞMUR ÖZÜR DİLEDİ

Oyundan sonra açıklama yapan Yağmur, "Oyunun heyecanından dolayı bazen insanlar ağzından çıkanı bilmiyor. Nisa'da özür dilerim ama söylediklerimin arkasındayım" derken Nisa sessizliğini korudu.

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Son Dakika Magazin Survivor All Star'da oyunu yarıda bırakan Nisa ile Yağmur birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor All Star'da oyunu yarıda bırakan Nisa ile Yağmur birbirine girdi - Son Dakika
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