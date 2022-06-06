TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star'ın merakla beklenen 126 bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümde nefeslerin tutulduğu yarışmanın bu akşam yayınlanacak bölümüne ise Atakan ve Adem arasındaki kavga damga vuracak.
Dokunulmazlık oyunu için mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımından Atakan ve Adem bir oyunda karşı karşıya geliyor. Atakan, yarışma sırasında önüne geçen Adem'e birkaç kez tekme atıyor. Parkurda bir şey söylemeyen Adem ise oyunu tamamladıktan sonra "Ben sana vurursam görürsün" diyerek tepki gösteriyor.
Adem'in sözü karşısında sinirlenen Atakan ise "Gel vur bakalım" diyerek yerinden kalkarak Adem'in üstüne yürüyor. Öfkeyle birbirini üzerine yürüyerek bağıran Atakan ve Adem sakinleşmeyince araya takım arkadaşları giriyor. İkili arasında nelerin yaşandığı ise bu akşam yayınlanacak olan bölümde belli olacak.
Son Dakika › Magazin › Survivor All Star'da ortalık karışıyor! Adem, kendisinden tekme atan Atakan'la birbirine giriyor - Son Dakika