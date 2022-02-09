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Survivor All Star'ın 20 bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, kavga eden Yunus Emre'ye resti çekiyor - Son Dakika

Survivor All Star'ın 20 bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, kavga eden Yunus Emre'ye resti çekiyor

09.02.2022 08:22

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Berkan ve Ogeday'la tartışan Yunus Emre'yi sakinleştirmek isteyen Hikmet, bir anda olayların içine dahil oldu. Ada konseyinde konuşan Hikmet, Yunus Emre'yi sakinleştirmeye çalışırken kendisine küfür ettiğini söyledi. Acun Ilıcalı ise Yunus Emre'ye diskalifiye uyarısı yaparak "Agresif tavırların ve söylediklerin kabul edilebilir değil" dedi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star, dün akşam ödül oyununun oynandığı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kazanmak için kıyasıya mücadele eden gönüllüler takımında tansiyon bir anda yükselince erkek yarışmacılar birbirine girdi.

YARIŞMACILARIN ÜZERİNE YÜRÜMEYE ÇALIŞTI

Oyun sırasında Yunus Emre, takım arkadaşları Berkan ve Ogeday'a sert tepki gösterdi. Berkan ve Ogeday ise Yunus Emre'yi sakin olması ve bağırmaması konusunda uyardı. Ancak sinirlerine hakim olamayan Yunus Emre, "Sen ne ayaksın? Bu duvarı aşamıyorum anlıyor musun?" diye bağırıp üzerlerine yürüdü.

YUNUS EMRE ÇILGINA DÖNDÜ

Yunus Emre'yi araya giren Hikmet sakinleştirmeye çalışınca ortalık daha da gerildi. Hikmet'in araya girmesine sinirlenen Yunus Emre, 'Sen ne yapıyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Kendisinin bırakılmasını isteyen Yunus Emre 'Cevap alsam yeterdi' dedi. Yunus Emre'nin 'aval aval' demesine arkadaşları sinirlendi ve araya Hikmet girdi.

Survivor All Star'ın 20 bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, kavga eden Yunus Emre'ye resti çekiyor

HİKMET VE YUNUS EMRE BİRBİRİNE GİRDİ

Hikmet'in kendisini ittiğini dile getiren Yunus Emre, 'Sen benim sabrımı çok zorluyorsun' dedi ve gerginlik iyice tavan yaptı. Yunus Emre'nin agresif tavırları Hikmet'i de sinirlendirdi. Arkadaşları Yunus Emre ve Hikmet'i zor ayırdı. Çılgına dönen Yunus Emre'yi sunucu Murat Ceylan sakinleştirmeye çalıştı.

Survivor All Star'ın 20 bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, kavga eden Yunus Emre'ye resti çekiyor

HİKMET: BANA EDİLEN KÜFÜRLERİ DUYSAYDIM FARKLI OLURDU

Survivor'ın merakla beklenen 20. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yarışmanın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümündeki konseyde oyun alanında yaşanan tartışma gündeme getiriliyor. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında, Yunus Emre'nin "Daha önce benchte sesini yükselten çok arkadaşımız oldu. Ancak kimseye böyle müdahale edilmedi. Bunun beni kışkırtmaya yönelik müdahale olduğunu düşünüyorum" sözleri dikkat çekiyor. Hikmet ise "Amacım sadece ayırmaktı. Daha sonra etmiş olduğu küfürler olmuş. Ben bunları duymadım duysaydım farklı olurdu" diyor. Yunus Emre ise Hikmet'e "Ne farklı olurdu? O zaman haydi ringe çıkalım" derken, Hikmet ise "Senin gibi 5 tanesiyle çıkarım" yanıtını veriyor.

Survivor All Star'ın 20 bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, kavga eden Yunus Emre'ye resti çekiyor

ACUN ILICALI: SURVIVOR'DA İHRAÇ ETTİĞİMİZ YARIŞMACILAR VAR

Ada konseyinde Yunus Emre'yi uyaran Acun Ilıcalı "Söylediğin cümleler kelimeler kabul edilebilir değil. Fevri hareketlerinde kabul edilebilir değil. İhraç ettiğimiz yarışmacı çok biliyorsun Survivor'da" diyor.

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Son Dakika Magazin Survivor All Star'ın 20 bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, kavga eden Yunus Emre'ye resti çekiyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Survivor All Star'ın 20 bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, kavga eden Yunus Emre'ye resti çekiyor - Son Dakika
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