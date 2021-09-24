Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başlıyor! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede

Her yıl büyük bir ilgiyle izlenen Survivor, 2022 yılında eski yarışmacıların yer alacağı All Star ile ekrana gelecek. Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun kadroya girmesinin ardından yavaş yavaş isimler de netleşmeye başlıyor.

TURABİ, ALL STAR'DA OLACAK MI?

2020 Survivor sezonunun çok konuşulan isimlerinden Evrim Keklik ve son sezonun hırslı yarışmacısı Sercan Yıldırım'da All Star sezonu için düşünülenler arasında. 2 kez Survivor şampiyonluk kupasını kaldıran Turabi Çamkıran, 2022 Survivor All Star kadrosunda yer alacağı iddiası da kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

POYRAZ, ACUN'UN KARA LİSTESİNDE Mİ?

Öte yandan Survivor 2021'deki performansıyla dikkat çeken Poyraz'ın da All Star'da olacağı konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili net bir açıklama yapılmazken, bazı söylentilere göre Poyraz Yiğit başka bir kanalla dizi anlaşması yaptığı için Acun Ilıcalı'nın kara listesine girdi.