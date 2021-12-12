Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın merakla beklenen kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın merakla beklenen kadrosunu açıkladı. Eski yarışmacıların yeniden kıyasıya mücadele edeceği sezonun kadrosunda ise birbirinden iddialı isimler yer aldı. İşte Survivor All Star'ın ünlüler takımı.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen Survivor'ın son sezonunu İsmail Balaban kazanmış ve büyük ödülün sahibi olmuştu. Bu yıl All Star formatı ile ekranlara gelecek olan Survivor için geri sayım başladı. ACUN ILICALI KADROYU AÇIKLADI Oldukça sevilen eski yarışmacıların hünerlerini sergileyeceği Survivor All Star'ın kadrosunu Acun Ilıcalı açıkladı. Eski sezon yarışmacılarının mücadele edeceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti. İşte Survivor All Star'ın ünlüler kadrosu;

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