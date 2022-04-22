Survivor All Star'ın yeni takımları belli oldu - Son Dakika
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Survivor All Star'ın yeni takımları belli oldu

22.04.2022 08:05

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yeni bir ada konseyi düzenlendi. Acun Ilıcalı konseyde mavi ve kırmızı olarak ikiye ayırdığı yeni takımları açıkladı. Yarışmacılar yeni kadroları duyunca büyük bir şaşkınlık yaşarken Nagihan, geçtiğimiz günlerde hakaretler savurduğu için ceza aldığı Hikmet'le aynı takımda yer aldı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Survivor ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, ünlüler ve gönüllüler takımlarının artık mavi ve kırmızı takım olarak anılacağını belirterek yeni takımların yarışmacılarını açıkladı.

"TAHMİN ETMEDİĞİNİZ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK"

Acil durum konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Takımlardaki değişikliği söylediğim zaman da şaşıracaksınız. 'Olmaz' dediğiniz, tahmin etmediğiniz bazı değişiklikler olacak takımlarda. Burası Survivor, burada herkes değişiklikleri kabul etmek zorunda. Şimdi önemli konu, şu anda yapacağımız değişlik Survivor'ın son değişikliği değil. İlerleyen dönemlerde de takım değişikliği olabilir. Zamanında bir takımın yok olduğunu gördük, bireysele döndü" dedi.

Survivor All Star'ın yeni takımları belli oldu
Mavi takım

YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı, yeni oluşturulan mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını anlattı. Buna göre kırmızı takımda Sema, Merve, Ayşe, Sude, Anıl, Adem, Batuhan, Barış yer alırken mavi takımda da Nagihan, Seda, Evrim, Nisa, Parviz, Atakan, Hikmet, Ogeday ve Berkan olacak.

Survivor All Star'ın yeni takımları belli oldu
Kırmızı takım

NAGİHAN VE HİKMET AYNI TAKIMDA

Geçtiğimiz günlerde oyun esnasında kendisi hakkında yorum yapan Hikmet'e hakaretler savuran Nagihan, 1 ödülden men cezası almıştı. İkilinin aynı takımda olmasıyla ilgili konuşan Ilıcalı, "Nagihan, açıkçası Hikmet'le yaşadığınız sorunda karşı takımlarda olmanın verdiği negatif enerjinin patlaması oldu. Çok eski arkadaşlığınız var, bazı şeyler yaşanmış oldu ama bunun üstesinden gelebileceğinizi düşünüyoruz. Bu gerilimin aynı takımda olduğunuzda süreceğine inanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

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