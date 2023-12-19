Survivor Barış Telli nişanlandı

Futbolcu Barış Telli ile matematik öğretmeni Rümeysa Çakmak aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Barış Telli'yi bu özel gününde Survivor'dan arkadaşı Asena Demirbağ yalnız bırakmadı.

"ÖMÜR BOYU MUTLU OLUN İNŞALLAH"

Barış Telli ve nişanlısı ile pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Demirbağ "Ömür boyu mutlu olun inşallah" notunu düştü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Barış Telli, nişanından kareleri Instagram hesabından paylaştı.