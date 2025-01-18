Survivor\'da kavga çıktı! Almeda, Adilhan\'ın boğazına yapıştı

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Icardi bir kez daha baba mı oluyor?

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Almeda'nın Adilhan'ın üzerine yürümesi diskalifiye sorularını beraberinde getirdi. Takım arkadaşlarının Almeda'yı sakinleştirmekte zorlandığı olayın, yarışmacının diskalifiye olmasına neden olabileceği düşünüldü.

Konseyde konuşan Almeda Baylan, ''Dün bir isteğim vardı benim. Bir insan ne olursa olsun bazen bulunduğu ortamdan uzaklaşması gerekiyor iyi hissetmediği zaman. Tabii ki de takımımı çok seviyorum. Psikolojik olarak ve hissiyat olarak iyi hissetmiyorum. Kendimi ait olduğum mavi takımda daha motivasyonumun yüksek olacağını düşündüğüm için böyle bir istekte bulunmuştum. Sebepleri de var. Bu isteğim devam ediyor.'' dedi.

BOĞAZINA YAPIŞTI

Yeni bölüm fragmanında ise sinirlerine hakim olamadığı görülen Almeda, "Sana ne oluyor?" diye bağırarak sinirle Adilhan'ın üzerine yürüdü. Sinirden deliye dönen Almeda, Adilhan'ın boynuna yapıştı ve yarışmacı arkadaşını itti.

Kavga sonrası görüntü karartıldı ve Almeda'nın diskalifiye olup olmayacağı merak konusu oldu.