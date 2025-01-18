Survivor'da kavga çıktı! Almeda, Adilhan'ın boğazına yapıştı - Son Dakika
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Survivor'da kavga çıktı! Almeda, Adilhan'ın boğazına yapıştı

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Survivor 2025'in yeni bölüm fragmanında Almeda, Adilhan'ın üzerine yürüyerek boğazına yapıştı. Almeda'nın bu hareket sonrası diskalifiye olup olmayacağı merak konusu oldu.

18.01.2025 11:53  Güncelleme: 12:21
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Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Almeda'nın Adilhan'ın üzerine yürümesi diskalifiye sorularını beraberinde getirdi. Takım arkadaşlarının Almeda'yı sakinleştirmekte zorlandığı olayın, yarışmacının diskalifiye olmasına neden olabileceği düşünüldü.

Konseyde konuşan Almeda Baylan, ''Dün bir isteğim vardı benim. Bir insan ne olursa olsun bazen bulunduğu ortamdan uzaklaşması gerekiyor iyi hissetmediği zaman. Tabii ki de takımımı çok seviyorum. Psikolojik olarak ve hissiyat olarak iyi hissetmiyorum. Kendimi ait olduğum mavi takımda daha motivasyonumun yüksek olacağını düşündüğüm için böyle bir istekte bulunmuştum. Sebepleri de var. Bu isteğim devam ediyor.'' dedi.

BOĞAZINA YAPIŞTI

Yeni bölüm fragmanında ise sinirlerine hakim olamadığı görülen Almeda, "Sana ne oluyor?" diye bağırarak sinirle Adilhan'ın üzerine yürüdü. Sinirden deliye dönen Almeda, Adilhan'ın boynuna yapıştı ve yarışmacı arkadaşını itti.

Kavga sonrası görüntü karartıldı ve Almeda'nın diskalifiye olup olmayacağı merak konusu oldu.

Survivor\'da kavga çıktı! Almeda, Adilhan\'ın boğazına yapıştı

Televizyon, Magazin, Kavga, Tv8, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'da kavga çıktı! Almeda, Adilhan'ın boğazına yapıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    Boş yarışma 13 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    kurgu 13 0 Yanıtla
  • Erdinç Şimşek:
    izlenmiyor heralde 9 0 Yanıtla
  • Yılmaz Güngördü:
    Ne kadar ahlak yoksunu gereksiz yarışmacılar çirkef varsa burda bu sene 8 0 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya:
    Almeda nın üzerine çok gidiyorlar hep bir ağızdan konuşuyorlar vede konuyu çok uzatıyorlar almedayı rahat bıraksalar almeda oyunu nu oynar puanını alır ama orada tam bir şebeke kaynıyor hepsi ademin kölesi olmuş durumda 1 5 Yanıtla
  • Faruk Alver:
    Üç beş haberden biri acunun reklamı, geçin bu algı işlerini. 4 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    reytın fırladı amac tamam 1 0 Yanıtla
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