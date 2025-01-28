Survivor'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Survivor'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı

Geniş Video İzle

Survivor All Star 2025'in son bölümünde diskalifiye edilen yarışmacı adaya veda etti. Ilıcalı, Melih'in sağlık durumunun ciddi olduğunu ve Survivor'a devam etmesine imkan vermediğini belirtti.

28.01.2025 08:28  Güncelleme: 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor All Star 2025'in dün akşam ekrana gelen bölümünde kırmızı ve mavi takım, haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele verdi. Ada konseyinde ise diskalifiye edilen isim, adaya veda etti.

Son bölümde dokunulmazlığı mavi takım kazanırken, Kırmızı takımda ise eleme adayı olarak Batuhan seçildi.

DİSKALİFİYE ŞOKU

Gecenin sonunda ise Acun Ilıcalı konseyde diskalifiye kararını açıkladı. Acun Ilıcalı Melih'in sağlık durumu ile ilgili konuştu.

"ERKEN BİR VEDA OLDU"

Ilıcalı, 'Doktorumuzun yaptığı inceleme sonucunda, Melih'in sakatlığının tahminimizden de yüksek boyutta olduğu ve şuandaki sakatlık durumunun Survivor'a devam etmesine imkan vermediğini öğrendik.

Survivor'da biliyorsunuz sakatlık en büyük belalardan biri. Maalesef Melih Survivor'a veda etti. Yarın veda içim kampa gelecek. Sizinle vedalaşacak. Erken bir veda oldu. Ama biliyorsunuz bu tip vedalar maalesef olabilir. Her sene de oluyor zaten. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Survivor'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı

Acun Ilıcalı'nın kararı sonrası sosyal medyada Melih'i destekleyenler üzüntülerini dile getirdi.

Survivor\'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor All Star, Acun Ilıcalı, Televizyon, Magazin, Tv8, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • UğuR DURAN:
    Ağzında değil, burnunla kuş tutsan o reytingler düzelmez Acun... Bittin sen.!!! 30 yıllık birikimini 6 ayda çöpe attın. 63 29 Yanıtla
  • Ankara null:
    feneri rezil edenler 38 6 Yanıtla
  • aragorn:
    habaere bak diskalifiye olmadı sakatlandığı için yarışmaya veda etti. türkçenize... 25 2 Yanıtla
  • Reyhan Gök:
    Türk adetne uymayan kıçı açık bir halta benzemeyen saçma sapan bislik bir purogram yarışma ne yararı var böyle programların buda ayrı bir kmns 8 5 Yanıtla
  • Oooo:
    Melih aslında gitmemeli diyenler Melih yazıp 6999 a.... 10 2 Yanıtla
  • İsmail Bayram:
    Habere bakın arkadâş yüzyılın haberi vay anasına 5 0 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Çok önemli bir haber haftanın 2. günü ama SON DAKİKA son günüymüş gibi davranmaya devam ediyor...... 5 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Çokta şeyimde,banane ya...Bu adamı görmekten iyice gına geldi. 4 0 Yanıtla
  • Celil Başer:
    dört gözle bu haberi bekliyorduk aaaaa 2 0 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    reytingler için b,c,d planı tutmadı sıra e planına geldi, kurguya devam 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:17 Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
18:06 IBAN’a para atarken dikkat Artık yeni şart aranacak IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak
16:01 Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:17 Amerikalılar Çin’in son hamlesiyle servet kaybetti Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:42:40. #1.13#
SON DAKİKA: Survivor'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.