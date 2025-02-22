Survivor'da elenen isim belli oldu: Konseyde duygusal anlar yaşandı - Son Dakika
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Survivor'da elenen isim belli oldu: Konseyde duygusal anlar yaşandı

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Survivor 2025'te son bölümde adaya veda eden isim belli oldu. Final etabı sonrası Mehmet Özyay, yarışmaya veda ederken 'Bu yol burada bitmedi' diyerek sevenlerini duygulandırdı.

22.02.2025 12:03  Güncelleme: 12:58
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Survivor 2025 tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen bölümde final etabı oynandıktan sonra adaya veda eden isim belli oldu. Yarışmaya veda eden Mehmet Özyay, duygusal anlar yaşadı.

Survivor'da gecenin ilk düellosunda Poyraz ile Doğuş karşı karşıya gelirken, kıyasıya mücadeleyi kazanan Poyraz oldu. Diğer düelloda ise Yunus Emre ile Efecan yarıştı. Düelloyu kazanarak eleme potasından çıkan diğer isim ise Yunus Emre oldu.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Final düellosunda Efecan ile Mehmet, büyük bir mücadele örneği sergiledi. Çekişmeli mücadelede galip gelen isim Efecan olurken, Mehmet de kazanan yarışmacıyı tebrik etti.

Adaya veda eden Mehmet, "Bu yol burada bitmedi" diyerek hem takım arkadaşlarına hem de ekran başındaki sevenlerine duygusal anlar yaşattı.

Survivor'da elenen isim belli oldu: Konseyde duygusal anlar yaşandı

SURVIVOR MEHMET ÖZYAY KİMDİR?

Mehmet Özyay, Türkiye'nin popüler yarışması Survivor'da yer alarak geniş kitlelerce tanınan yarışmacılardan biridir. Yarışma süresince zorlu doğa koşullarında sergilediği mücadele, stratejik hamleleri ve takım çalışmasına olan katkısıyla dikkat çekmiştir. Özyay, yarışmadaki performansıyla hafızalara kazınmıştır.

Survivor'da elenen isim belli oldu: Konseyde duygusal anlar yaşandı
Survivor\'da elenen isim belli oldu: Konseyde duygusal anlar yaşandı

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'da elenen isim belli oldu: Konseyde duygusal anlar yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sinan Civan:
    hala bu salak programa bakanlar var 24 4 Yanıtla
  • Olcay Berber:
    geysaraylı mısın ? 2 20 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    bu haberi yapanlar kendini belli ediyor, acur medya 7 2 Yanıtla
  • Ahmet Akyol:
    olcay. sende civciv sport sum 1 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    sözleşmesi buraya kadarmış.ben izlemiyorum ama iyi rol yapıyorlar.kavga edince reyting yapıyoruz zannediyorlar.hint filmleri daha iyi bunlardan. 0 0 Yanıtla
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