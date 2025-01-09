Survivor'da herkesi şaşırtan veda! Elenen ismi görenler ''Yok artık'' dedi - Son Dakika
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Survivor'da herkesi şaşırtan veda! Elenen ismi görenler ''Yok artık'' dedi

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Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan Survivor 2025'te tansiyon giderek yükseliyor. Survivor All Star-Gönüllüler'de yaşanan eleme heyecanı izleyicileri ekran başına kilitledi. 8 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşen eleme heyecanı büyük ilgi topladı.

09.01.2025 10:29  Güncelleme: 10:49
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TV8 ekranlarında geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan Survivor 2025'te yarışmacılar arasındaki tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Dün akşam eleme heyecanının yaşandığı yarışmada adaya veda eden isim ise hem ekran başındakileri hem de diğer yarışmacıları şaşırttı.

4 İSİM ELEME POTASINA GİRDİ

Survivor'da Adilhan, Batuhan, Barış ve Efecan eleme potasına girmişti. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada düelloda Efecan'ın Adilhan ile kozlarını paylaşacağını, Batuhan'ın ise Barış'la karşı karşıya geleceğini belirtmişti. Düello oyununun ilk etabında Efecan ve Batuhan eleme potasından kurtulmuştu. Survivor 2025'te hem ödül oyunu heyecanı yaşandı hem de Barış - Adilhan düellonun ikinci etabında karşı karşıya geldi.

Survivor'da herkesi şaşırtan veda! Elenen ismi görenler 'Yok artık' dedi

ELENEN İSİM ŞAŞIRTTI

All Star ve gönüllüler takımı yarışmacıları zorlu parkurda mücadele etti. Oyunun bir bölümünde Dilşah ile Almeda arasında ipler gerildi. Dilşah, "Görürsün bak nasıl yazıyorlar seni" diyerek Almeda'ya çıkıştı. Survivor'dan elenen yarışmacı ise gecenin sonunda belli oldu. Barış, düello oyununda 5-4 Adilhan'a kaybetti. Barış'ın Survivor serüveni sona erdi. Sosyal medyada "Yok artık", "Hiç beklemiyordum", "Aşırı şaşırdım", "Gerçekten mi?" gibi yorumlar yapıldı.

Survivor\'da herkesi şaşırtan veda! Elenen ismi görenler \'\'Yok artık\'\' dedi

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Son Dakika Magazin Survivor'da herkesi şaşırtan veda! Elenen ismi görenler ''Yok artık'' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Fatma Öztürk:
    izleyen bile yok, Acun'a destek haberi bu haber. 54 6 Yanıtla
    Ulku Girgin:
    Siz izlemiyor olabilirsiniz çok severek izliyoruz Biz 0 0
  • Murat Çolak:
    Gayet normal beceri kondisyon hiçbirşey yok Allah boy vermiş o kadar 24 1 Yanıtla
  • fatih acar:
    Desteklemeyin, izlemeyin şu macunun programlarını. 23 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    koyim çıktığın yere, ülkeyi acunun özeline emanet ettiniz. 12 2 Yanıtla
  • Ulku Girgin:
    ruh gibi dolaşıp duruyordu hiçbir gayreti hevesi enerjisi yoktu çok iyi oldu Barış'ın gittiği hak yerini buldu 14 0 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Zamlar almış başını gidiyor. Asgarî ücretli emekli işçi memur sürünüyor. Milleti abuk subuk dizilerle Survivor gibi hiçbir işe yaramaz programlarla uyutuyorlar. Millet te mışıl mışıl uyuyor. 12 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Survivor başladımi hiç haberim yoktu 10 1 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    bir hastalığı falan mı var ki önceden daha yakışıklıydı ,çokta zayıflamış 5 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Survivor'da herkesi şaşırtan veda! Elenen ismi görenler ''Yok artık'' dedi - Son Dakika
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