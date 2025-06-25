Survivor\'da ilişki yaşanıyor mu? Ünlü yarışmacı tek tek anlattı

Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden, yarışma sürecinden özel yaşamına uzanan samimi açıklamalarda bulundu. Survivor'un hayatındaki en anlamlı deneyim olduğunu söyleyen Özden, dikkat çekici açıklamalarıyla gündem yarattı.

"FAVORİM İSMAİL BALABAN'DI, BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Yarışmadaki favorisinin İsmail Balaban olduğunu belirten Yunus Emre Özden, "Beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi. Batuhan Karacakaya'nın ise kupayı son anda kaybettiğini belirten Özden, "Kupayı adeta avuçlarının arasından kaçırdı" sözleriyle yarışmacıları değerlendirdi.

"HAYATIMDA YAŞADIĞIM TEK GÜZEL ŞEY SURVIVOR'DU"

Kendi yaşamına dair samimi itiraflarda bulunan Özden, "Hayatımda yaşadığım tek güzel şeye Survivor diyebilirim" dedi. İş hayatında yaşadığı tuhaf bir olayı da anlatan Özden, "Satış koordinatörüm parmağımı ısırdı" ifadesiyle izleyicileri şaşırttı.

"MANKENLİKTE AĞIR HAKARETLERE MARUZ KALDIM"

Mankenlik döneminde yaşadığı zorbalıkları da anlatan Yunus Emre, "'Sarı kaşın sarı gözün sana kalsın, sarı p… görelim' dediler" sözleriyle yaşadığı psikolojik baskıya dikkat çekti. Dövüş sporlarına olan ilgisine rağmen sektöre girmesinin engellendiğini söyledi.

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR BİLE ALIYORUM"

Sosyal medyada karşılaştığı uygunsuz mesajlar hakkında konuşan Özden, "Çok fazla ahlaksız mesajlar alıyorum, çıplak fotoğraf atanlar bile var" diyerek durumun boyutunu gözler önüne serdi.

"SURVIVOR'DA İLİŞKİLER OLABİLİR, İNSANLARIN İSTEKLERİNİ KESTİREMEYİZ"

Yunus Emre Özden, yarışma esnasında yaşanan ilişki iddiaları ile ilgili olarak, "Survivor'da ilişkiler olabilir, insanların isteklerini kestiremem" dedi.