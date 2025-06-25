Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden, yarışma sürecinden özel yaşamına uzanan samimi açıklamalarda bulundu. Survivor'un hayatındaki en anlamlı deneyim olduğunu söyleyen Özden, dikkat çekici açıklamalarıyla gündem yarattı.
Yarışmadaki favorisinin İsmail Balaban olduğunu belirten Yunus Emre Özden, "Beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi. Batuhan Karacakaya'nın ise kupayı son anda kaybettiğini belirten Özden, "Kupayı adeta avuçlarının arasından kaçırdı" sözleriyle yarışmacıları değerlendirdi.
Kendi yaşamına dair samimi itiraflarda bulunan Özden, "Hayatımda yaşadığım tek güzel şeye Survivor diyebilirim" dedi. İş hayatında yaşadığı tuhaf bir olayı da anlatan Özden, "Satış koordinatörüm parmağımı ısırdı" ifadesiyle izleyicileri şaşırttı.
Mankenlik döneminde yaşadığı zorbalıkları da anlatan Yunus Emre, "'Sarı kaşın sarı gözün sana kalsın, sarı p… görelim' dediler" sözleriyle yaşadığı psikolojik baskıya dikkat çekti. Dövüş sporlarına olan ilgisine rağmen sektöre girmesinin engellendiğini söyledi.
Sosyal medyada karşılaştığı uygunsuz mesajlar hakkında konuşan Özden, "Çok fazla ahlaksız mesajlar alıyorum, çıplak fotoğraf atanlar bile var" diyerek durumun boyutunu gözler önüne serdi.
Yunus Emre Özden, yarışma esnasında yaşanan ilişki iddiaları ile ilgili olarak, "Survivor'da ilişkiler olabilir, insanların isteklerini kestiremem" dedi.
Son Dakika › Magazin › Survivor'da ilişki yaşanıyor mu? Ünlü yarışmacı tek tek anlattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?