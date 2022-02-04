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Survivor'da ortalık karışıyor! Çılgına dönen Nagihan, Berna'ya saldırıyor: Seni yolarım - Son Dakika

Survivor'da ortalık karışıyor! Çılgına dönen Nagihan, Berna'ya saldırıyor: Seni yolarım

04.02.2022 08:39

Survivor All Star'ın yarın akşam yayınlanacak olan 16. bölümde ortalık karışıyor. Dokunulmazlık oyunu için mücadele eden kadın yarışmacılar arasında tansiyon yükselirken önce Sema sonra da Nagihan, Berna ile tartışıyor. Sinirlerine hakim olamayan Nagihan, Berna'nın kıyafetinden tutup çekerken "Seni yolarım" diye bağırıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu esnasında gerilim artıyor. Yarışmada ilk gerginlik Sercan ve Nisa arasında yaşanıyor. Ancak kadınların tartışması tansiyonu iyice yükseliyor.

NİSA VE SERCAN TARTIŞIYOR

Dokunulmazlığı almak için mücadele eden yarışmacılardan Sercan, Nisa'yı hedef alarak "Seninle muhatap olan yok" diyor. Nisa ise "Olma zaten. Elini indir ama kaldıramazsın elini bana" karşılığını veriyor.

Survivor'da ortalık karışıyor! Çılgına dönen Nagihan, Berna'ya saldırıyor: Seni yolarım

BİRSEN VE NİSA SAKATLANIYOR

Zorlu geçen parkurda fenalaşan Birsen bayılıyor. Yarışmacıların Birsen'i fark etmesinin ardından sağlık ekipleri de yarışmaya mücadele ediyor. Nisa ise parkurda ayak bileğini sakatlıyor.

Survivor'da ortalık karışıyor! Çılgına dönen Nagihan, Berna'ya saldırıyor: Seni yolarım

SEMA, BERNA'NIN ÜZERİNE KOŞUYOR

Berna ise oyun kenarından 'Ay sakatlandım, şu oldu, bu oldu sıkıldık ya' sözleriyle isyan edince ortalık bir anda geriliyor. Sinirlerine hakim olamayan Sema, önüne çıkan herkese "Çekil" diye bağırarak Berna'nın yanına koşuyor.

Survivor'da ortalık karışıyor! Çılgına dönen Nagihan, Berna'ya saldırıyor: Seni yolarım

NAGİHAN: BERNA SENİ YOLARIM

Ardından ise sinirden çılgına dönen Nagihan, Berna'yı kıyafetinden tutarak oturduğu yerden indirmeye çalışıyor. Yarışmacılar ise Nagihan'ı uzaklaştırmakta büyük zorluk yaşıyor. Nagihan, Berna'ya "Seni yolarım" diye bağırıyor.

Survivor'da ortalık karışıyor! Çılgına dönen Nagihan, Berna'ya saldırıyor: Seni yolarım

"BENİM DİYEN ERKEKLERİ PAKET EDEBİLİRİM"

Konseye ise Berna ile Nagihan'ın atışmaları damga vuruyor. Berna Nagihan'ı hedef alarak, 'Etimi sıkıştırarak arkaya çekmeye çalışan bir kadın...' diyor. Nagihan ise bu sözlere, 'Biz benim diyen erkekleri bile paket edebilecek kadınlarız. Çok defa da yaptım.' şeklinde cevap veriyor. Berna ise bu sözlere 'Bana bir daha dokunursan Nagihan o zaman sana şovun ne olduğunu göstereceğim.' diye cevap veriyor.

Survivor'da ortalık karışıyor! Çılgına dönen Nagihan, Berna'ya saldırıyor: Seni yolarım
Survivor'da ortalık karışıyor! Çılgına dönen Nagihan, Berna'ya saldırıyor: Seni yolarım
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Acun Ilıcalı, Survivor, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'da ortalık karışıyor! Çılgına dönen Nagihan, Berna'ya saldırıyor: Seni yolarım - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Survivor'da ortalık karışıyor! Çılgına dönen Nagihan, Berna'ya saldırıyor: Seni yolarım - Son Dakika
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