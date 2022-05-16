Survivor'da sinirler gerildi! Dokunulmazlık oyununda sayı kaybeden Nisa, parkura kafa attı - Son Dakika
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Survivor'da sinirler gerildi! Dokunulmazlık oyununda sayı kaybeden Nisa, parkura kafa attı

16.05.2022 15:56

Survivor All Satar'ın dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunundan mücadele eden Nisa, rakibi Sema'ya karşı yenilince öfkeden tahta parkura kafa attı. Birkaç saniye söyle kafasındaki acıyı hissederek yere yatan Nisa'nın yardımına da takım arkadaşları koştu.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Survivor All Star'da gerilim tırmandı. Peş peşe dokunulmazlık oyunlarını kaybederek eleme adayı olan Nisa ise sinirlerine hakim olamadı.

PARKURA KAFA ATTI

Survivor All Star'da Merve Aydın ile Parviz'in sakatlıkları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmeleri sonrası eleme yapılmadı. Haftanın 6. eleme adayının belirlenmesi için dokunulmazlık oyunu oynanan Survivor All Star'da Nisa'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirdi. Sema'ya karşı sayı kaybeden Nisa, tahta parkura kafa attı. Birkaç saniye sonra sendeleyen ve başındaki acıyı hisseden Nisa, yere uzandı. Takım arkadaşlarının durumuna gören Ogeday ve Evrim ise yanına giderek yardım etmeye çalıştı.

Survivor'da sinirler gerildi! Dokunulmazlık oyununda sayı kaybeden Nisa, parkura kafa attı
Survivor'da sinirler gerildi! Dokunulmazlık oyununda sayı kaybeden Nisa, parkura kafa attı
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Son Dakika Magazin Survivor'da sinirler gerildi! Dokunulmazlık oyununda sayı kaybeden Nisa, parkura kafa attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor'da sinirler gerildi! Dokunulmazlık oyununda sayı kaybeden Nisa, parkura kafa attı - Son Dakika
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