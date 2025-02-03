Survivor\'da sürpriz aşk bombası! Adem\'i bakışları ele verdi

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TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen programlarından Survivor'ın son yayınlanan bölümünde yarışmacılar yeteneklerini sergilerken özellikle Sema'nın Dilber dansı büyük ilgi gördü. Bu esnada aralarında duygusal bir yakınlaşma olduğu öne sürülen Adem Kılıççı'nın Sema'ya bakışları ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"ADEM BU KADAR BELLİ ETME"

Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntüler için "Adem Sema'ya bakışlarıyla aşka giriyor", "Adem bu kadar belli etme" derken kimi ise "Abartılıyor normal bakmış" şeklinde yorumlar yapıldı.

DAHA ÖNCE SERHAT AKIN İDDİA ETMİŞTİ

2018 yılında Serhat Akın, Sema ve Adem Kılıççı hakkında aşk iddiasında bulunmuştu. Serhat Akın, internet üzerinden yaptığı yayında Sema'nın Adem Kılıççı ile aşk yaşadığını iddia etmişti. Serhat Akın'ın bu şok iddialarına Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıççı kızarak "Keşke herkes kurmuş olduğu cümleleri kadar adam ve delikanlı olsa" demişti.