Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı - Son Dakika
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Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı

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Survivor 2025'te, yarışmacı arkadaşlarıyla sürekli tartışma yaşayan Almeda, şimdi de Sevgi'yle kavga etti. Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı. Olay, Survivor'ın son fragmanına damga vurdu.

14.02.2025 09:00  Güncelleme: 09:11
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Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Survivor'da kavgasız tek bir gün geçmiyor. Daha önce çok kez kavgaya karışan ve ceza alan Almeda, bu kez de Sevgi'ye saldırdı.

"TAHRİK EDİYOR"

14 Şubat tanıtımında Almeda, Sevgi'nin kendisini tahrik ettiğini söyledi. Karşılıklı hakaret eden yarışmacılar birbirlerinin üstüne yürürken, Almeda dayanamayıp Sevgi'nin boğazına yapıştı.

Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı

YARIŞMACILAR GÜÇLÜKLE AYIRDI

Oyun alanında birbirine saldıran Almeda ve Sevgi'yi, diğer yarışmacılar güçlükle ayırdı. İki yarışmacının fiziksel temasa varan gerginliği fragmana damga vurdu.

Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı

Yaşanan olay sonrası Acun Ilıcalı'nın yarışmacılar hakkında ne karar vereceği bu akşam ekrana gelecek olan bölümde belli olacak.

Survivor\'da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi\'nin boğazına yapıştı

Acun Ilıcalı, Televizyon, Tansiyon, Magazin, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Emre Sunay:
    Eğitici, öğretici olmayan boş, anlamsız, faydasız bir yarışma ve onun boş, kimseye faydası olmayan yarışmacıları... Sonuç = Aha böyle bomboş şeyler.. 0 0 Yanıtla
  • sezai duran:
    RTÜK hala bu programı niye durdurmaz bilmiyorum kavga dövüş arena gibi maşallah 0 0 Yanıtla
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